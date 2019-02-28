Два экс-милиционера получили условные сроки за избиение и пытки задержанного утюгом

В Киеве суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно двух бывших милиционеров Романа Бакуна и Андрей Иванченко за избиение и применение пыток к задержанному с использованием разогретого утюга.

Об этом говорится в материалах суда.

Отмечается, что майор Бакун и лейтенант Иванченко работали оперуполномоченными уголовного розыска Святошинского райотдела милиции и 20 сентября 2011 года задержали гражданина Валерия Гончарова, которого заподозрили в продаже наркотиков. Они доставили его в райотдел и начали избивать с целью получения признательных показаний в деле об убийстве двух девушек в Киеве. При этом они подвесили задержанного на палку с заведенными за спину руками.

Не получив признательных показаний, оперуполномоченные положили подозреваемого на стол в служебном кабинете и стали прикладывать к его спине разогретый утюг. После пыток задержанного вернули в камеру.

Милиционерам предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти сотрудником правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Около семи лет подозреваемые находились в розыске, их задержали в Киеве в сентябре 2018 года.

В декабре 2018 года майор Бакун был приговорен к пяти годам тюрьмы и освобожден от наказания с испытательным сроком три года. В феврале текущего года аналогичный приговор получил лейтенант Иванченко. Оба приговора вынесены на основании соглашений о признании вины. Потерпевший Гончаров поддержал заключение таких соглашений с обвиняемыми.

Напомним, в августе прошлого года прокуратура Харьковской области направила в суд обвинение в отношении полицейских, которые вывезли в лесополосу женщину, чтобы выбить у нее показания в краже телефона.