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Неизвестные бросили гранату в автомобиль на Оболони в Киеве

Водитель иномарки получил травмы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Неизвестные бросили гранату в автомобиль "Ауди" на Оболони в Киеве. Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда, 28, сообщает паблик "Киев Оперативный".

"Только что в Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 28, произошел взрыв. По предварительной информации - кто-то подбросил гранату в автомобиль Audi (KA7777AH). Говорят, что водитель госпитализирован в больницу. Детали происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данным телеканала "Эспрессо", пострадавший водитель - мужчина около 60 лет, он отказался от госпитализации.

Напомним, сегодня утром в Киеве при падении из окна погиб 21-летний служащий Национальной гвардии.

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