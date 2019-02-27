АМКУ признал необоснованным повышение тарифа на проезд в харьковском метро

Харьковское областное отделение Антимонопольного комитета Украины заявило о необоснованности нового тарифа на услуги по перевозке пассажиров в Харьковском метрополитене.

"Предварительно установлено, что в калькуляцию включены расходы, которые не связаны с оказанием услуг по перевозке пассажиров и противоречат порядку формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (метрополитена), утвержденному приказом Министерства транспорта и связи Украины от 05.03.2007", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В отделении АМК в Харьковской области заявили, что информацию по итогам проверки экономического обоснования тарифа на проезд в метро Харькова направили в прокуратуру Харьковской области.

Напомним, 6 февраля исполком Харьковского горсовета утвердил увеличение стоимости проезда в троллейбусах и трамваях с 4 до 6 гривен, а также в метро с 5 до 8 гривен. Представители "Харьковского антикоррупционного центра" подали иск к исполкому горсовета с требованием отменить подорожание проезда. По мнению истцов, основанием для отмены решений о повышении стоимости проезда является нарушение процедуры принятия регуляторных актов (в частности, не был опубликован анализ регуляторного влияния, а также то, что решения исполкома подписал не мэр Геннадий Кернес, а секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

Суд постановил вернуть старый тариф, но исполком Харьковского горсовета 20 февраля принял новое решение о повышении стоимости проезда в метрополитене и наземном электротранспорте.