Мэр Харькова Геннадий Кернес обозвал участников пикета против тарифов на проезд "буйно-шумными дебилами".

Как сообщает NewsRoom, на сессию горсовета пришли около 20 граждан, недовольных повышением тарифов в метрополитене, трамваях и троллейбусах. Участники акции скандировали "Кернеса в отставку!", требовали выполнять решение Харьковского окружного административного суда, а также развесили в зале плакаты. Митингующие также попросили градоначальника предоставить слово депутату Верховной Рады Виталию Куприю, на что мэр отреагировал репликой.

"Уважаемые депутаты! Кто хочет дать слово вот этим буйно-шумным дебилам, прошу проголосовать", - обратился Кернес к горсовету, после чего большинство проголосовало против выступления Куприя.

Вопрос о повышении стоимости проезда был включен в повестку сегодняшней сессии.

Напомним, 6 февраля исполком Харьковского горсовета утвердил увеличение стоимости проезда в троллейбусах и трамваях с 4 до 6 гривен, а также в метро с 5 до 8 гривен. Представители "Харьковского антикоррупционного центра" подали иск к исполкому горсовета с требованием отменить подорожание проезда. По мнению истцов, основанием для отмены решений о повышении стоимости проезда является нарушение процедуры принятия регуляторных актов (в частности, не был опубликован анализ регуляторного влияния, а также то, что решения исполкома подписал не мэр Геннадий Кернес, а секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

Суд постановил вернуть старый тариф, но исполком Харьковского горсовета 20 февраля принял новое решение о повышении стоимости проезда в метрополитене и наземном электротранспорте.