Тимошенко встретилась с президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Кандидат в президенты Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила угрозу фальсификации выборов с президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Джорджем Церетели.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Тимошенко подчеркнула, что украинский народ имеет право на честные выборы, а "Батькивщина" будет защищать результаты волеизъявления людей и не допустит фальсификаций.

"Украинский народ заплатил тяжелую цену за то, чтобы жить в демократической стране. Мы заслужили право на честный выбор и честные выборы. Жаль, что после Оранжевой революции, где люди защищали свое право избирать, после Революции Достоинства, где украинский народ стал в защиту европейских ценностей, мы снова говорим об искажении волеизъявления людей", - заявила Тимошенко.

Она также рассказала представителям Ассамблеи о "фальсификации выборов действующей властью". В частности, об увеличении реестра избирателей, "подкупе людей через финансовые пирамиды, которые возглавляет окружения президента", прямую раздачу бюджетных денег через субвенции местным бюджетам, не предусмотренных в госбюджете, регистрации 44 кандидатов, среди которых реальными являются лишь треть и др.

Тимошенко поблагодарила Парламентскую ассамблею ОБСЕ за поддержку территориальной целостности Украины и ее демократических устремлений.

Церетели, в свою очередь, отметил, что ПА ОБСЕ заинтересована в обеспечении демократических стандартов при проведении президентской кампании, а "честные демократические выборы важны для мира и прежде всего для народа Украины".

Кроме того, по его словам, территориальная целостность Украины для Ассамблеи всегда будет оставаться в центре внимания.

Тимошенко отметила, что "Батькивщина" будет защищать результаты президентских выборов вместе с другими демократическими кандидатами, которые подписали Меморандум за честные выборы.