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​Синод РПЦ обвинил Украину в намерении ликвидировать УПЦ МП

Российские священники заявили о гонениях в Украине. 

​Синод РПЦ обвинил Украину в намерении ликвидировать УПЦ МП
Фото: pravmir.ru

Синод Русской православной церкви обвинил власти Украины в намерении ликвидировать Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Об этом говорится в специальном заявлении Синода РПЦ, принятом 26 февраля.

"Верховной Радой Украины приняты и вступили в силу дискриминационные законы, цель которых - лишить Украинскую православную церковь [Московского патриархата] ее названия и легализовать практику захватов ее храмов и монастырей. Верующие канонической церкви поражены и в иных правах: ее духовенство лишено возможности полноценно окормлять военнослужащих, работников правоохранительных органов, заключенных. Становится все более очевидным, что целью представителей действующей государственной власти является ликвидация Украинской православной церкви [Московского патриархата]", - заявили в Синоде.

Русская церковь призвала поместные церкви поддержать "гонимую" УПЦ МП, а мировое сообщество - отреагировать на ситуацию с православными церквями в Украине.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко неоднократно повторял, что государство гарантирует свободу вероисповедания тем украинцам, которые решат остаться в составе УПЦ МП, которая находится в единстве с Русской церковью.

При этом государство требует от УПЦ МП внести изменения в свое название и устав согласно новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях".

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