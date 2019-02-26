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Фирма Гладковского получила 34 млн предоплаты по тайной сделке, - СМИ

В начале февраля госпредприятие "Укроборонсервис" заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 млн гривен.

Фирма Гладковского получила 34 млн предоплаты по тайной сделке, - СМИ
Олег Гладковский

В начале февраля государственное предприятие "Укроборонсервис", которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 миллиона гривен за "изделия" на выполнение договора с Минобороны.

Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает "Экономическая правда".

На портале использования публичных финансов говорится, что соглашение между ГП "Укроборонсервис" и заводом "Богдан Моторс" заключено 24 января. Заплаченные средства являются 70-процентной предоплатой. То есть в целом "Богдан" получит от оборонного предприятия по данному контракту 49,2 млн гривен.

Что именно покупает "Укроборонсервис" не указано.

Контракт между Минобороны и "Укроборонсервисом" заключен в конце 2018 года. На портале публичных закупок Prozorro такие соглашения отсутствуют.

"То, что бюджетный договор отсутствует на Prozorro говорит о поставке техники в рамках секретного государственного заказа", - считает Каневский.

Автосборочный завод №2 компании "Богдан Моторс" известен как производитель скандальных санитарных автомобилей "Богдан 2251", которые также по тайному государственному оборонному заказу поставляют Минобороны. Владельцем корпорации является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс, известный как давний бизнес-партнер президента Петра Порошенко. Чиновник не раз заявлял, что не может влиять на решения Минобороны. Кроме того, Гладковский отмечает, что в 2014 году вышел из управления всеми предприятиями, входящими в структуру корпорации "Богдан".

По информации журналистов "Bihus.info", сын Гладковского, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Напомним, 25 февраля вышло расследование о том, как государственные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль "дерибанилась" между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов. Сын Гладковского Игорь назвал это расследование фейком, а "Укроборонпром" - манипуляцией и диверсией.

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