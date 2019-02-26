Нові можливості Львівщини

23 лютого у Львові, на високому рівні, за участі Президента України Петра Порошенка, відбулася Рада регіонального розвитку Львівщини. Спікери заходу презентували особливості розвитку Львівщини до 2021 року, ділилися власними враженнями, здобутками та досягненнями від почутого. Текст нижче – мої нотатки з власного виступу, що стосувався нових можливостей регіону в умовах курсу держави на завершення децентралізації, вступу до ЄС і до НАТО.

Децентралізація

Ця тема чи не найбільше стосується місцевого самоврядування. Переважна більшість присутніх у залі представників місцевої влади готові до перспективи у вигляді нової сітки територіального устрою. Мова про повсюдність територіальних громад з 2020 року. Але ми, представники місцевого самоврядування, маємо готуватися і до завершення адміністративної реформи. На останньому зібранні в Києві, що мало місце грудні 2018 року, ми почули від керівництва держави дорожню карту.

Її результат – кардинальна зміна повноважень другого рівня, фактичний демонтаж із передачею в ОТГ функцій районів. Але також результатом має бути і передача повноважень обласних адміністрацій виконкому обласної ради. Ми на двох з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою абсолютно в робочому режимі обговорюємо цей шлях, переважна більшість працівників середньої ланки теж про це знає. Але ми також знаємо і про те, що для завершення передачі повноважень від виконавчих органів обласного і районного рівня місцевому самоврядуванню недостатнім є лише крок у вигляді закону про новий адміністративно-територіальний устрій. Потрібен розв’язок питання змін до Конституції, які остаточно закріплять зміни у відносинах влади, на які, маю розрахунок, здатен лише нинішній парламент. І тут, власне, мова не про Львівщину, саме в нас, переконаний, за будь-якого сценарію відносини між гілками влади складатимуться добре. В інший спосіб – якісних змін за рахунок процесів децентралізації на другому і третьому рівні самоврядування чекати не доводиться.

Рух до ЄС

Саме в русі до Європейського Союзу, на моє переконання, криється головний ресурс розвитку у всіх сферах для місцевого самоврядування.

Перспектива членства в ЄС – це перспектива частково чи повністю бути включеними в програми європейських фондів, що призведе до якісних змін і навіть стрибків у регіональному розвитку. Ми активно готуємося до роботи з коштами ЄС за регламентами, визначеними Єврокомісією. Наша область – лідер після Києва з проектів міжнародної технічної допомоги.

Наприклад, у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 із загальної кількості проектів-переможців – 65 – Львівщина присутня у 24 проектах. А це 37% від загальної кількості проектів, 63% від проектів за участі українських партнерів. Відтак із загального обсягу гранту ЄС – 109,43 млн євро:

для України маємо – 24,55 млн євро, у т.ч. для Львівщини – 16,22 млн євро (15% від загального обсягу, 66% від обсягу гранту для українських областей).

Ми довели, що здатні бути прикладом для всіх інших регіонів Карпат. Крім того, розвиваємо з ними горизонтальні партнерські стосунки і спільно підвищуємо інституційну спроможність за рахунок невеликих проектів регіонального розвитку коштом програм ЄС.

Але. Ті можливості інструментів у вигляді програм добросусідства, до котрих мають доступ прикордонні області разом зі Львівщиною, є реально обмеженими. А потреба навчитися працювати за правилами ЄС з їх коштами є надзвичайно великою.

Користуючись нагодою, звернувся до найвищого керівництва держави з проханням спрямувати зусилля на те, щоби переконати Єврокомісію у наступній європейській перспективі з 2021 року створити для нас, прикордонних областей, окремий інструмент у вигляді цільової програми. Яка б діяла за принципом регіональних операційних програм і включала б грантову складову на невеликі, за європейськими мірками, проекти регіонального розвитку. І мала б другий блок, якого на сьогодні надзвичайно бракує обмеженим місцевим бюджетам – кошик підтримки підприємницьких ініціатив із дотаціями на інновації та просування місцевого виробленого продукту у всіх сферах економіки.

Нагадаю, така цільова програма для Донецької і Луганської областей уже працює. А зараз ми просимо очільників держави допомогти втілити таку ж ідею для чотирьох регіонів, об’єднаних Українськими Карпатами на чолі з Львівщиною, звісно. Це був би пілотний проект із регіонального розвитку на виконання угоди про Асоціацію.

Можливості за рахунок руху до НАТО

Отже, не тільки з міркувань власне військової безпеки, що є суттю членства в оборонному союзі, а й з точки зору регіонального розвитку Львівщина відіграє надзвичайно важливу роль. У великому геополітичному протистоянні з російським агресором на Сході – наша область є тим важливим стратегічним тилом та великою воєнною базою для підготовки усіх видів військ – на Заході.

На мою думку, ефективні перетворення українського війська неможливі без якісного злагодження підрозділів, у першу чергу на полігонах. Інфраструктура Яворівського полігону потребує подальшого розвитку і підтримки з боку держави. Розбудова військових містечок, будівництво повноцінного житла для офіцерського складу та обслуговування гарнізонів – це тисячі робочих місць на Львівщині у тривалій перспективі на найближчі 5-10 років. А значить, – це джерела розвитку.

У цих питаннях – чимало підводних каменів: застаріла нормативна база стримує темпи перетворень, а небажання вносити в адміністративні процедури суттєві зміни хоронить або безнадійно затягує реалізацію навіть дуже добрих і потрібних ідей.

На місцях часто видніше як вирішити проблеми, ніж високопосадовцям у Києві, ми не боїмося про це голосно заявляти.

Упевнений, що розбудова військової інфраструктури Яворівського полігону та Національної академії сухопутних військ повинна бути під постійною опікою Верховного Головнокомандувача.

Розбудова армії, рух до ЄС і НАТО та підтримка децентралізаційних перетворень – це те, що найбільше потрібно сьогодні в Україні в умовах стрімких загальносвітових змін і глобальних викликів безпеки.

Переконаний, нас усіх чекає велике майбутнє!