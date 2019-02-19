Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко подписал закон о закреплении в Конституции полномочий Верховной Рады, президента и Кабинета Министров по реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также об исключении из Основного закона возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.

Он подписал закон во время специального заседания Рады, посвященному пятой годовщине с начала вооруженной агрессии России против Украины.

"Некоторые зрадофилы бегают по эфирам и говорят: никогда Украину не примут в Евросоюз, никогда она не будет членом НАТО. Друзья мои, и примут, и будет", - сказал Порошенко, выступая с трибуны парламента.

Фото: Макс Требухов

"Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 года подать заявку на членство в Евросоюз и получить план действий по членству в НАТО", - добавил президент.

Закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования.

Напомним, 22 ноября прошлого года Рада проголосовала за то, чтобы прописать в Конституции курс страны на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также исключить из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.