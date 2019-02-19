​Парубий: или мир остановит Путина, или последствия будут трагическими

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что мировое сообщество должно ужесточить политику по отношению к России.

"Или мир остановит Путина, или последствия его действий станут непредсказуемыми. А если откровенно - трагическими и разрушительными для всего мира", - сказал он на специальном заседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине начала российской агрессии против Украины.

Парубий уверен, что путинская Россия представляет глобальную угрозу. "MH17, Сирия, Солсбери, вмешательство в выборы США, Черногории и других стран, поддержка террористов и сепаратистов, инспирирование и финансирование крайних экстремистских групп во всем мире - какие еще необходимы очевидные доказательства", - заявил глава Рады.

Он сказал, что в отношениях с Россией не стоит полагаться исключительно на переговоры, и призвал мир к единой интегральной политике на всех направлениях: военном, экономическом, энергетическом, дипломатическом, информационном.

"Я глубоко уверен, что все те, кто говорит, что Путин - большая сила, с которой нужно считаться, что с Кремлем нужно вести переговоры, изучать их требования и идти на компромиссы, только играют на руку Москвы", - сказал Парубий.

Он попросил мир не бояться разговаривать с Россией на языке силы, потому что Украина еще в 2014 году доказала, что с ней можно бороться.

"[В 2014 году] мы освободили две третьих территории Донбасса. И только массированное усиление российского военного контингента элитными армейскими соединениями не позволили нам тогда освободить Донецк и Луганск. Но мы выучили две вещи: Путина можно побеждать и второе - Путина нужно побеждать", - заявил Парубий.