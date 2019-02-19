Фото: Макс Требухов

Президент Европейского Совета Дональд Туск принял участие в специальном заседании Верховной Рады, посвященному пятой годовщине начала российской агрессии. Он выступил перед собравшимися с большой речью на украинском языке, во время которой сделал Украине пять советов.

Первый из них - не перессориться из-за выборов. "Не причините друг другу чрезмерного вреда на ближайших выборах. Ваша история, как и история моего народа, свидетельствует, что внутренние конфликты в наших странах - лучший подарок для той, третьей стороны. Также помните, что ваши оппоненты в Европе ждут на любой повод, чтобы испортить нынешнюю солидарность между Брюсселем и Киевом, а резкий конфликт между вами может стать именно таким поводом", - сказал президент Евросовета.

Фото: Макс Требухов

Второй совет от Туска - избежать соблазнов "радикального национализма и популизма".

"Третий совет - не следовать тем соседям и тем европейским политикам, которые хотят всех убедить, что демократия, основанная на свободе, правах человека, уважении к меньшинствам, свободе мысли и слова, - это пережиток прошлого, а сейчас время авторитарной демократии", - заявил он.

Четвертый совет - строить в Украине добропорядочное государство и бороться с коррупцией. "Честность и прозрачность власти нужны не потому, что это требование Европейского Союза, а потому, что в этом нуждаются ваши граждане", - заявил Туск, попросив Украину не отказываться от реформ, несмотря на их болезненность.

Фото: Макс Требухов

"Пятый и последний совет - поверьте в молодежь", - сказал президент Евросовета.

Напомним, что именно в эти дни пять лет назад, 20 февраля 2014 года, российский спецназ начал операцию по захвату Крыма.