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​В Киеве из-за аварии на водопроводе провалилась дорога на улице Народного ополчения

Заблокировано движение четырех троллейбусных маршрутов.

Фото: Радио Свобода

Из-за аварии на водопроводе и провала проезжей части изменены маршруты движения троллейбусных маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

"С начала движения изменена трасса следования троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к и выезды с ТРЕД 3 на ул. Народного ополчения в направлении Севастопольской площади по причине аварии водопровода и провала проезжей части", - говорится в сообщении.

Фото: Радио Свобода

Движение троллейбусов осуществляется по ул. Винницкой, Воздухофлотскому путепроводом, ул. Смелянской - дальше по собственной схеме. На место направлены аварийно-восстановительные бригады города.

Напомним, Киев планирует купить 400 трамваев, троллейбусов и электробусов за пять лет.

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