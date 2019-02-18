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В Киеве националисты провели на акцию "Бандера, вставай!" (добавлены фото)

Около 250 человек прошли шествием к зданию МВД.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Активисты националистических организаций провели в центре Киева акцию "Бандера, вставай!".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Среди участников акции заявлены "Правый сектор", Национальный центр правозащиты, "Автомайдан", НПО Правозащитная инициатива, Традиция и порядок, "Рух Вызволення" и С14.

Около 250 человек собрались возле Дома офицеров напротив Мариинского парка. После сбора митингующие пошли к зданию Министерства внутренних дел.

Участники шествия держали в руках плакаты "Остановите маски-шоу" и "Безнаказанность порождает насилие". Они также требовали отставки руководства МВД. Также активисты призывали внедрить в Украине "скандинавскую модель" обеспечения правопорядка на публичных собраниях, запретить использовать балаклавы правоохранителям, а также провести профилактическую переаттестацию сотрудников полиции особого назначения при участии психолога, международных экспертов и представителей общественности.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Возле здания МВД на улице Богомольца митингующие зажгли файера и выстрелили из сигнальной ракеты.

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, 9 февраля сотрудники полиции задержали не менее 50 человек в центре Киева. 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк. Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Задержание возле райотдела происходило в жесткой форме, с применением слезоточивого газа.

Некоторые правоохранители во время задержания под райотделом кричали "Ложись, Бандера".

В результате происшествия около 20 активистов получили ранения, полиция сообщила о троих госпитализированных правоохранителях. Ночью всех задержанных отпустили.

Госбюрорасследований открыло уголовное производство по факту превышения полицейскими полномочий. В полиции заявили о возбуждении уголовного дела за попытку захвата райотдела.

Олександр Рудоманов Олександр Рудоманов , Корреспондент
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