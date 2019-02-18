Полиция Киева ​разыскивает мужчину, который порезал агитационную палатку одной из партий

В Оболонском районе Киева, возле рынка по улице Героев Днепра, неизвестный мужчина порезал агитационную палатку одной из политических партий и скрылся с места происшествия. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина порезал агитационную палатку. По указанному адресу прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа. Они пообщались с очевидцами и свидетелями и выяснили, что мужчина ножом порезал боковую часть агитационной палатки и убежал в сторону станции метро.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

"В настоящее время усилия полицейских направленные на установление и задержание правонарушителя с целью привлечения его к ответственности", - заявили в полиции.

Напомним, ранее полиция Киева открыла уголовное производство из-за агитации в детском саду.