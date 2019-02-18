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Социологи измерили уровень стресса у украинцев в прошлом году

Более половины жителей страны попадали в стрессовую ситуацию.

Социологи измерили уровень стресса у украинцев в прошлом году
Социологи измерили уровень стресса у украинцев
Фото: Depositphotos\photographee.eu

Более половины жителей Украины (52% респондентов) попадали в стрессовую ситуацию в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает "Интерфакс-Украина".

Всего выделены восемь видов стрессовых ситуаций. 12% опрошенных назвали тяжелое заболевание, операцию,10% - ощущали собственную беспомощность. Смерть близких пережили 9% респондентов, тяжелую болезнь близких пришлось пережить 9%.

Потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью 8% опрошенных, потеряли веру в собственные силы 6%. Оказались без средств к существованию 6% респондентов. Потеряли работу и стали вынужденно безработными 5% опрошенных.

В результатах опроса отмечается, что 13% переживали другие стрессовые ситуации.

Доля респондентов, которые не пережили ни единой стрессовой ситуации в течение года, составляет 38%.

Опрос КМИС проводился с 30 ноября по 14 декабря 2018 года. Методом интервью было опрошено 2034 респондента в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех областях Украины, кроме аннексированного Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной.Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

Напомним, в 2017 году украинские волонтеры разработали мобильное приложение для оказания первой психологической помощи взрослым и детям, пострадавшим в зоне АТО – PFA mobile Ukraine.

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