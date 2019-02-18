Штучні бар’єри або чому нації занепадають

Чому мобільні оператори-конкуренти не можуть домовитися між собою та будувати спільну інфраструктуру? На одній вишці можна обладнання повісити ще трьох операторів. Витрати були б менші, та й тарифи знизилися.

Сьогодні намагався зняти гроші з картки Приватбанку в банкоматі Ощаду. Операція була відхилена. Банки державні, але між собою не співпрацюють.

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Довідкова аптечна служба на питання про потрібні ліки відповідає, що не всі аптеки діляться інформацією щодо наявності медикаментів. Покупцям незручно, та й аптеки втрачають продажі.

Чому б театрам не вішати у фойє репертуарні афіші своїх колег по цеху? Театралам і театралкам це б у нагоді стало. Відвідуваність вистав підвищилася.

Спільноти виробників, обмінюючись інформацією про ринок, змогли б оптимізувати свої витрати.

Якщо б видавці оприлюднювали плани друку, то заповнилися б лакуни у книговиданні. Видавці-конкуренти могли б об’єднатися й популяризувати читання в країні. Від цього користь суспільству, та й самим видавцям краще буде.

Науковці давно зрозуміли, що без обміну інформацією не буде розвитку та прориву. Саме тому через синергію та відкритість інформації розвиваються індустріальні парки, наукові майданчики.

Пам’ятаєте свої відчуття, коли вам продавець магазину через відсутність товарів рекомендує конкурента? Міг би відштовхнути й сказати, що не знає, де найти потрібну вам річ. Іноді звичайний працівник стоїть на щабель вище за топ-менеджерів з дипломом МВА.

Відкритість суспільства - запорука розвитку. І навпаки, готовність людей ділитися та віддавати - ознака розвиненого суспільства та просунутої особистості.

Діліться інформацією та довіряйте правильним людям. Але пін-код своєї картки та пароль від акаунта в фб не відкривайте.