Мюнхенська конференція як умова демократичних виборів в Україні

На днях, напередодні початку роботи щорічної Мюнхенської безпекової конференції, у Варшаві відбулася конференція з питань безпекової ситуації на Близькому Сході. А саме - у Сирії і Ємені, довкола арабо-ізраїльського конфлікту, біженців тощо.

Фото: EPA/UPG

До участі у роботі заходу долучилися міністри понад шестидесяти країн, що свідчить про зростаюче розуміння і одночасно занепоєнність міжнародною безпекою як проблеми, що стосується всіх і кожного, а не лише обраних країн, як вважалося раніше.

Україна вустами міністра закордонних справ говорила на конференції про кібер та інформаційну безпеку. Сподіваємося, що український досвід з цих питань стане не лише в нагоді міжнародній спільноті, а й підштовхне її до об'єднання зусиль в протистоянні глобальним викликам, породженим глобальними агресорами, зокрема, нинішньою Російською Федерацією.

Про ці та інші проблеми світового сьогодення заговорили у Мюнхені на щорічній безпековій конференціі, яка цього разу зібрала сорок очільників держав та ще сотню високопосадовців інших країн.

Дискусії триватимуть довкола гарячих точок світової безпеки - України, Сирії, Венесуели, торкатимуться пошуку шляхів військового врегулювання міжнародних конфліктів, зачеплять болюче для ЄС питання енергетичної безпеки, зокрема, будівництва газопроводу "Північний потік - 2", не оминуть таких тем як глобальний гібридний тероризм та породжені ним загрози.

Для нас важливим також є те, що в ході Мюнхенської конференціі підніматиметься питання цьогорічних виборів в Україні. Винесення цього питання як окремого напряму вже свідчить про те, що виборчий процес на національному рівні став ареною геостратегічних експансій на світовий безпековий рівень і одночасно може слугувати певним запобіжником щодо штучного виникнення майбутніх негараздів під час президентських та парламентських виборів, а найголовніше - неминучого втручання в ці процеси технологічної пропагандистської машини .

Україна нині є центром глобального полігону гібридного тероризму, де путінський режим "обкатує" свої технологіі. Одним із таких експериментальних напрямів кремлівськоі агресії є інформаційна безпека суспільства і держави, зокрема її комунікаційно-контентна складова. Під час виборів в Україні ми (як, власне, і весь світ) станемо свідками і певною мірою учасниками очевидних та прихованих агресій саме комунікаційно-контентного характеру.

Одним із шляхів нейтралізаціі таких агресій є донесення Україною своїх опасінь щодо дій путінського режиму на міжнародних безпекових майданчиках, демонстрація технологічних ліній застосування комунікаційно-контентних експансій, агресій, нейтралізацій, а загалом - дієвих впливів на рівні міжрегіональних горизонтів українців та громад в інших країнах, пропозиції шляхів відбиття цих нападів, гуртування міжнародних партнерів довкола ідеї мирного майбутнього планети.

Саме тому міжнародні безпекові конференціі різного рівня ми маємо використовувати якомога масштабніше і продуктивніше, з максимальною ефективністю. Лише так зможемо дати гідну відсіч глобальному гібридному агресору, в цьому випадку - путінській Російській Федераціі.