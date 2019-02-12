Аваков и Волкер обсудили риски избирательной кампании в Украине.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили риски прохождения избирательной кампании на выборах президента.

Об этом Аваков сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы, отметил спецпредставитель США Курт Волкер во время двусторонней встречи, на которой мы обсудили риски избирательной кампании и позицию МВД. Рад, что наши принципы совпадают: выборы должны быть прозрачными и честными!", - написал глава МВД

Аваков также добавил, что в Институте Мира США состоялся круглый стол с участием авторитетных экспертов, членов парламента и Госдепа США и международных организаций.

"Откровенно обсудили возможности, риски плана деоккупации Донбасса. Начало международного диалога - важнейший шаг на пути реализации нашего плана", - добавил он.

В Інституті Миру США @USIP провели круглий стіл за участю авторитетних експертів, членів парламенту і Держдепу США та міжн. організацій. Відверто обговорили можливості, ризики плану деокупації Донеччини. Початок міжнар.діалогу - найважливіший крок на шляху реалізації нашого плану pic.twitter.com/FiNtjY0V7s — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 12 февраля 2019 г.

Напомним, ранее Аваков заявил об информационных атаках на него из-за желания провести честные выборы. Он также пообещал, что в день выборов на охрану правопорядка выйдет весь личный состав полиции.