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Репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы, - Волкер

Аваков и Волкер обсудили риски избирательной кампании в Украине.

Репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы, - Волкер
Курт Волкер и Арсен Аваков
Фото: twitter.com/avakovarsen

Министр внутренних дел Арсен Аваков и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили риски прохождения избирательной кампании на выборах президента.

Об этом Аваков сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы, отметил спецпредставитель США Курт Волкер во время двусторонней встречи, на которой мы обсудили риски избирательной кампании и позицию МВД. Рад, что наши принципы совпадают: выборы должны быть прозрачными и честными!", - написал глава МВД

Аваков также добавил, что в Институте Мира США состоялся круглый стол с участием авторитетных экспертов, членов парламента и Госдепа США и международных организаций.

"Откровенно обсудили возможности, риски плана деоккупации Донбасса. Начало международного диалога - важнейший шаг на пути реализации нашего плана", - добавил он.

Напомним, ранее Аваков заявил об информационных атаках на него из-за желания провести честные выборы. Он также пообещал, что в день выборов на охрану правопорядка выйдет весь личный состав полиции.

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