​Передвиборна програма Дмитра Добродомова

Передвиборна програма кандидата на пост Президента України Добродомова Дмитра Євгеновича
ЗМОЖЕМО ЗЛАМАТИ СИСТЕМУ! ЧАС НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ!
Настав час змінити старих політиків, країну змінять лише нові люди. З першого дня на посаді президента я призначу порядних та професійних людей на ключові посади в країні, а не кумів та братів. Разом ми змінимо країну!
КОРУПЦІОНЕРИ СИДІТИМУТЬ ДОВІЧНО! СУДДІВ ОБИРАТИМУТЬ ЛЮДИ!
Антикорупційна та судова реформи – основа змін у країні. Без них інші ініціативи не працюватимуть.
Невідворотність покарання за злочин: чиновник має розуміти, що його спіймають і посадять надовго;
- топ-корупціонерів ми саджатимемо довічно;
- суддів обиратимете ВИ! На відкритих виборах, як президента, так і депутатів;
- кількість депутатів Верховної Ради скорочу з 450 до 300;
- депутатів обиратимуть максимум на два терміни;
- скорочу кількість чиновників утричі;
- мінімальна зарплата в Україні та зарплата топ-посадовців не відрізнятиметься більше ніж у десять разів.
СИЛЬНА ЕКОНОМІКА – КЛЮЧ ДО МИРУ!
Є три складові миру:
- сильна армія, в якій не крадуть та поважають солдата;
- дипломатія, нульова толерантність до ворога та псевдореспублік;
- ЕКОНОМІКА: потрібно повернути не просто території, насамперед, людей, які там живуть, повернути їх високими стандартами життя, яких вони не отримують;
Поки ми найбідніші в Європі – попередніх двох умов для миру нам не вистачить.
НОВА ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ!
- Припиню співпрацю з МВФ;
- ми тримаємо оборону усієї Європи – натомість вимагатиму у наших західних партнерів збільшення квот на нашу продукцію: металургія, машинобудування, сільськогосподарська продукція, енергетика, хімія;
- щоб нас поважали, ми маємо бути сильними і заробляти, інакше ми будемо сировинним придатком, а не рівноправним партнером;
- ОЛІГАРХИ – НАЙБІЛЬШЕ ЗЛО КРАЇНИ!
- я викину їх з управління державою, поверну у бюджет усе, що вони незаконно привласнили та використовують;
- змушу їх платити справедливі зарплати працівникам;
- час вкладати у своє!
- модернізую українські заводи – це привабить іноземні інвестиції та створить нові робочі місця.
ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ!
Знижу облікову ставку Національного Банку України;
- це дозволить простим українцям отримати дешеві кредити на свій бізнес;
- малим підприємцям податкові канікули;
- кожен новий підприємець не платитиме податки впродовж першого року роботи;
- так він вирішить чи ця справа приноситиме прибуток;
- це дозволить вивести бізнес з тіні.
АВТОМАТИЗУВАТИ ПРОХОДЖЕННЯ МИТНИЦІ!
Щороку Україна втрачає до 200 мільярдів гривень на митниці. Встановлю на пунктах пропуску сучасні бек-офіси, які в онлайн режимі вестимуть облік товарів, які перетинають кордон. Це мінімізує людський фактор на кордоні.
Мета економічної реформи – зупинити бідність та створити середній клас!
ПЕРШЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ТА КРЕДИТИ НА ЖИТЛО!
- Пропоную програму «Перше робоче місце», яка запропонує українським випускникам гідну роботу вдома;
- створю «Фонд підтримки молоді», який видаватиме молодим сім’ям кредити від одного до двох відсотків на житло;
- українці мають жити та працювати вдома.
НОВА ЕКОНОМІКА ДАСТЬ ГРОШІ НА ГІДНІ СОЦІАЛЬНІ РЕФОРМИ!
- провівши антикорупційну, судову та економічну реформи, ми заробимо гроші на соціальні реформи;
- вкладемо гроші в українську освіту, аби наші діти залишалися вчитися вдома;
- проведемо справжню медичну реформу, де кожен українець матиме право на безкоштовну страхову медицину високої якості;
- хто важко працював, отримає високу пенсію.
МИ ВСТУПИМО ДО НАТО ТА ЄВРОСОЮЗУ!
НАТО – це не лише військовий блок, насамперед, це – високий рівень достатку громадян, це – високі стандарти життя;
лише виконавши усі попередні реформи, ми будемо бажаним союзником для ЄС та НАТО, союзником на рівних правах, а не ресурсним додатком.
Друзі, ми маємо розуміти, яка наша сьогоднішня місія! Ми маємо передати країну новому поколінню. Нашим дітям!
Країну модернізовану, цивілізовану, успішну, мирну, без боргів та з новими можливостями і стабільними перспективами. Країну, в якій хочеться жити та розвиватися!
Я переконаний, що РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО змінити нашу країну!