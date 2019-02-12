​Передвиборна програма Дмитра Добродомова

Передвиборна програма кандидата на пост Президента України Добродомова Дмитра Євгеновича

ЗМОЖЕМО ЗЛАМАТИ СИСТЕМУ! ЧАС НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ!

Настав час змінити старих політиків, країну змінять лише нові люди. З першого дня на посаді президента я призначу порядних та професійних людей на ключові посади в країні, а не кумів та братів. Разом ми змінимо країну!

КОРУПЦІОНЕРИ СИДІТИМУТЬ ДОВІЧНО! СУДДІВ ОБИРАТИМУТЬ ЛЮДИ!

Антикорупційна та судова реформи – основа змін у країні. Без них інші ініціативи не працюватимуть.

Невідворотність покарання за злочин: чиновник має розуміти, що його спіймають і посадять надовго;

топ-корупціонерів ми саджатимемо довічно;

суддів обиратимете ВИ! На відкритих виборах, як президента, так і депутатів;

кількість депутатів Верховної Ради скорочу з 450 до 300;

депутатів обиратимуть максимум на два терміни;

скорочу кількість чиновників утричі;

мінімальна зарплата в Україні та зарплата топ-посадовців не відрізнятиметься більше ніж у десять разів.

СИЛЬНА ЕКОНОМІКА – КЛЮЧ ДО МИРУ!

Є три складові миру:

сильна армія, в якій не крадуть та поважають солдата;

дипломатія, нульова толерантність до ворога та псевдореспублік;

ЕКОНОМІКА: потрібно повернути не просто території, насамперед, людей, які там живуть, повернути їх високими стандартами життя, яких вони не отримують;

Поки ми найбідніші в Європі – попередніх двох умов для миру нам не вистачить.

НОВА ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ!

Припиню співпрацю з МВФ;

ми тримаємо оборону усієї Європи – натомість вимагатиму у наших західних партнерів збільшення квот на нашу продукцію: металургія, машинобудування, сільськогосподарська продукція, енергетика, хімія;

щоб нас поважали, ми маємо бути сильними і заробляти, інакше ми будемо сировинним придатком, а не рівноправним партнером;

ОЛІГАРХИ – НАЙБІЛЬШЕ ЗЛО КРАЇНИ!

– НАЙБІЛЬШЕ ЗЛО КРАЇНИ! я викину їх з управління державою, поверну у бюджет усе, що вони незаконно привласнили та використовують;

змушу їх платити справедливі зарплати працівникам;

час вкладати у своє!

модернізую українські заводи – це привабить іноземні інвестиції та створить нові робочі місця.

ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ!

Знижу облікову ставку Національного Банку України;

це дозволить простим українцям отримати дешеві кредити на свій бізнес;

малим підприємцям податкові канікули;

кожен новий підприємець не платитиме податки впродовж першого року роботи;

так він вирішить чи ця справа приноситиме прибуток;

це дозволить вивести бізнес з тіні.

АВТОМАТИЗУВАТИ ПРОХОДЖЕННЯ МИТНИЦІ!

Щороку Україна втрачає до 200 мільярдів гривень на митниці. Встановлю на пунктах пропуску сучасні бек-офіси, які в онлайн режимі вестимуть облік товарів, які перетинають кордон. Це мінімізує людський фактор на кордоні.

Мета економічної реформи – зупинити бідність та створити середній клас!

ПЕРШЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ТА КРЕДИТИ НА ЖИТЛО!

Пропоную програму «Перше робоче місце», яка запропонує українським випускникам гідну роботу вдома;

створю «Фонд підтримки молоді», який видаватиме молодим сім’ям кредити від одного до двох відсотків на житло;

українці мають жити та працювати вдома.

НОВА ЕКОНОМІКА ДАСТЬ ГРОШІ НА ГІДНІ СОЦІАЛЬНІ РЕФОРМИ!

провівши антикорупційну, судову та економічну реформи, ми заробимо гроші на соціальні реформи;

вкладемо гроші в українську освіту, аби наші діти залишалися вчитися вдома;

проведемо справжню медичну реформу, де кожен українець матиме право на безкоштовну страхову медицину високої якості;

хто важко працював, отримає високу пенсію.

МИ ВСТУПИМО ДО НАТО ТА ЄВРОСОЮЗУ!

НАТО – це не лише військовий блок, насамперед, це – високий рівень достатку громадян, це – високі стандарти життя;

лише виконавши усі попередні реформи, ми будемо бажаним союзником для ЄС та НАТО, союзником на рівних правах, а не ресурсним додатком.

Друзі, ми маємо розуміти, яка наша сьогоднішня місія! Ми маємо передати країну новому поколінню. Нашим дітям!

Країну модернізовану, цивілізовану, успішну, мирну, без боргів та з новими можливостями і стабільними перспективами. Країну, в якій хочеться жити та розвиватися!

Я переконаний, що РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО змінити нашу країну!