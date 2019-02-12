​Передвиборна програма Дмитра Гнапа

Передвиборна програма кандидата в президенти України Дмитра Гнапа

Громадяни України!

Після перемоги на президентських виборах, я зроблю наступне:

1. Стану гарантом збереження парламентсько-президентської форми правління, за якої Уряд формується коаліцією фракцій та депутатів. Не претендуватиму на повноваження більші, ніж ті, на які ви мене оберете.

2. Забезпечу повне перезавантаження влади. Докладу всіх зусиль у рамках своїх конституційних повноважень, щоб парламентські вибори відбулися суто на пропорційній основі за відкритими списками.

3. Докладу всіх зусиль, щоб реформувати правоохоронну систему, створити передумови успішності всіх змін, в тому числі й в економіці. Бо тільки незалежний суд може забезпечити захист прав та свобод і недоторканість власності, що важливо для притоку в країну інвестицій.

4. Зроблю все від мене залежне, щоб зняти «корупційний податок» на економіку. Тому що соціально відповідальний бізнес має платити податки до бюджету, а не хабарі окремим чиновникам. Відтак, кількість податків слід скоротити, ставки – зменшити, всі офшори - перекрити.

5. Пріоритетом для мене стануть політична та дипломатична боротьба за повернення тимчасово окупованого Криму, збереження територіальної цілісності України, для чого глава держави повинен чути голос кожного регіону нашої соборної країни.

6. Наполягаю, що влада має сповідувати принцип найменшого втручання держави в справи бізнесу. При створенні нових виробничих потужностей та робочих місць в Україні – звільняти інвесторів від податків при реалізації продукції на експорт.

7. Нам треба в короткі терміни демонополізувати економіку шляхом переходу від олігархічної системи до економіки середнього класу.

8. Нам необхідно терміново скасувати недоторканість народних депутатів та Президента України. Запровадити дієвий механізм імпічменту Президента.

9. Докладу зусиль, щоб був ратифікований Римський статут для забезпечення Україні права звернення в Міжнародний кримінальний суд у м. Гаага. І щоб було подане звернення до цього суду для зупинення військового захоплення України та притягнення до відповідальності тих, хто вчинив злочини проти людяності.

10. Зобов’язуюсь затвердити нову воєнну доктрину, яка відповідає сучасним військовим загрозам та дозволить дати гідну відсіч військовій агресії проти України.