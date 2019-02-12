Депутаты попросили КС пояснить процедуру переизбрания членов ВСП

На этой неделе адвокаты будут избирать двоих членов ВСП.

48 депутатов Верховной Рады обратились в Конституционный Суд по поводу процедуры избрания нового состава Высшего совета правосудия. Соответствующее обращение поступило в КС 8 февраля.

В частности, депутаты просят суд растолковать положения ч.5 ст. 131 Конституции Украины, которая запрещает избрание одного и того же лица в состав ВСП два срока подряд.

30 сентября 2016 года вступили в силу изменения в Конституцию в части правосудия, которыми в том числе предусмотрено, что до создания ВСП ее полномочия осуществляет Высший совет юстиции.

Согласно переходным положениям Закона "О Высшем совете правосудия", члены ВСЮ получают статус членов ВСП и исполняют свои обязанности не позднее, чем до 30 апреля 2019 года, говорится в обращении.

15-16 февраля состоится съезд адвокатов Украины, который будет выбирать двоих представителей в Высший совет правосудия и члена Высшей квалифкомисии судей. Среди кандидатов - действующие члены ВСП Павел Гречковский и Алексей Маловацкий.