Гречковский и Маловацкий пояснили, почему переизбираются в Высший совет правосудия

Члены ВСП считают, что запретить им выдвигаться в ВСП может только суд.

Павел Гречковский ( в центре) во время съезда

Действующие члены Высшего совета правосудия Павел Гречковский и Алексей Маловацкий не видят нарушения законодательства в том, что снова претендуют на членство в ВСП. Об этом они сказали в комментариях LB.ua.

По словам Гречковского, сегодня он является членом Высшего совета юстиции, который исполняет обязанности члена Высшего совета правосудия. "В моей трудовой книжке нет записи о том, что я - член ВСП. Там написано, что я принят в штат ВСП, но должность не указана", - отметил он.

"Закон ("О Высшем совете правосудия", предусматривающий один срок полномочий члена ВСП - LB.ua) распространяется только на тех, кто был избран по новому закону, а не на тех членов ВСЮ, кто работал ранее", - считает Гречковский.

Запретить ему быть назначенным на пост члена ВСП, добавляет, может только суд.

"Не существует запрета для этого (выдвижения своей кандидатуры на пост члена ВСП - LB.ua)", - говорит, в свою очередь, Алексей Маловацкий.

"В законе нет ни одной нормы, что член ВСЮ является членом ВСП", - добавил он.

Напомним, сегодня съезд адвокатов намерен избрать двоих членов Высшего совета правосудия и одного члена Высшей квалификационной комиссии судей. Среди кандидатов в ВСП - действующие члены ВСП Павел Гречковский и Алексей Маловацкий.

48 депутатов Верховной Рады обратились в Конституционный Суд по поводу процедуры избрания нового состава Высшего совета правосудия.

Член ВСП Андрей Бойко в интервью LB.ua заявил, что правовых оснований для повторного избрания членов ВСП нет.