Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентской гонке
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентской гонке
Окружной админсуд Киева отменил обеспечение иска в отношении Супрун
Окружной админсуд Киева отменил обеспечение иска в отношении Супрун
​Епископа УПЦ МП Гедеона лишили украинского гражданства из-за сокрытия российского, - ГМС
​Епископа УПЦ МП Гедеона лишили украинского гражданства из-за сокрытия российского, - ГМС
Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун
Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун
Задержанного в "Борисполе" епископа Гедеона (Харона) выслали в США (обновлено)
Задержанного в "Борисполе" епископа Гедеона (Харона) выслали в США (обновлено)
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
Молдова отзывает посла в России
Молдова отзывает посла в России
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Съезд адвокатов выразил недоверие члену ВККС

Адвокаты намерены отозвать Луцюка.

Съезд адвокатов выразил недоверие члену ВККС
Павел Луцюк
Фото: vkksu.gov.ua

Съезд адвокатов выразил недоверие члену Высшей квалификационной комиссии судей Павлу Луцюку. "За" проголосовало 95 делегатов. 44 - против, 23 - удержались.

Критика в сторону деятельности члена ВККС звучала от адвокатов по поводу якобы подделки документов, в частности, свидетельства об адвокатской деятельности.

Глава Совета адвокатов Закарпатской области Алексей Фазекош предложил внести в повестку дня вопрос о выражении недоверия Луцюку и отзыва его из посады члена ВККС. После поддержки этого предложения на голосование был поставлен вопрос о выражении недоверия Луцюку, а после - утверждения бюллетеня для увольнения члена ВККС.

В противовес предложению Фазекоша глава Совета адвокатов Луганской области Александр Мельников призывал коллег не дискредитировать себя и дать возможность Луцюку доработать до завершения его полномочий. 

По словам некоторых адвокатов, такие действия адвокатов связаны якобы с тем, чтобы на сегодняшнем съезде избрать двоих членов ВККС, поскольку полномочия Луцюка заканчиваются через три месяца, а съезд проводится раз в три года.

Отметим, что вопрос по поводу Луцюка не стоял на повестке дня съезда и был поставлен на голосование с голоса.

Напомним, 15-16 февраля проходит съезд адвокатов, который намерен избрать двоих членов Высшего совета правосудия и одного члена Высшей квалифкомиссии судей.

Павел Луцюк был избран членом Высшей квалификационной комиссии судей на съезде адвокатов 3 июля 2015 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также