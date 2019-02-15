Перші підсумки конкурсу проектів місцевого розвитку-2019

Активних представників громад Львівщини вже не дивує словосполучення “мікропроекти”. Бо вже четвертий рік поспіль Львівська обласна рада проводить Конкурс проектів місцевого розвитку (мікропроектів). Все прозоро – онлайн-заявки, набір незалежних експертів-оцінювачів, можливість апеляції результатів, відкриті листи переможців. Особливості конкурсу проектів місцевого розвитку – у цьому блозі.

Вступ або що на старті

Головна родзинка конкурсу – заявка має бути підкріплена солідарним фінансуванням. Іншими словами – до запитуваного обласного бюджету додаються гарантії внеску бюджету громади (сільського, селищного, міського чи районного) виписки з рахунку, на який внесено зібрані громадою кошти чи документ, що засвідчує спонсорські пожертви. Як це працювало у попередні 2017 і 2018 роки.

Щодо особливостей конкурсу 2019, слід зауважити – в обласному бюджеті цьогоріч на проекти місцевого розвитку ми передбачили рекордну суму – 130 млн грн. Прийом онлайн-заявок (третій рік поспіль у нас лише онлайн-версія прийому, інтернет – це не розкіш, а засіб яким користуються при подачі мікропроектів) почався на сайті Львівської обласної ради з 00 год. 00 хв. 03.12. 2018 року і тривав до 18:00 год. 31.12. 2019 року. Упродовж грудня тривали відкриті навчання для всіх охочих розібратися з особливостями складання заявок, які відвідали майже 1000 осіб. Нововведення конкурсу 2019 (детальніше тут) – небюджетний внесок 10% і гранична вартість самого проекту в 500 тис грн зі «стелею», яку можна отримати, в разі перемоги з обласного бюджету в 200 тис грн.

Відкладене щастя

Тут – перший закид в бік заявників нашого конкурсу. Ну не варто було, як тим студентам, все відкладати на останній день подачі. Як мінімум тому, що Вашому проекту, в разі помилок при складанні/завантаженні, могло не поталанити і його не було вже змоги відправити Вам назад на доопрацювання. Власне, це не вберегло 104 проекти, поданих в останні три дні, яким, на жаль, було відмовлено в реєстрації через некомплектність поданих документів. Такі умови конкурсу, такий закон.

Для наочності подаю нижче дані про кількість поданих заявок у відповідні часові періоди. Бо маємо дуже красномовну картину: майже за увесь грудень – подано лише 25 проектів, а в останні три дні (29-31 січня) – аж 1293. Мала місце ситуація, коли на сайт конкурсу за одну хвилину заливали 40 заявок 31.01.2019 року. Напрошуються аналогії з подачею декларацій на сайт НАЗК. Тож, товариство, програма максимум на майбутній конкурс – давайте не відкладатимемо все на останній день.

Таблиця періодів подачі і кількості заявок

Нові рекорди або 2727 заявок подано, 2130 зареєстровано

Передовсім, хочу привітати усіх – реєстрація завершилася успішно для 95% учасників, (про причини 5% вище), тож перевірити статус проекту, поданого на конкурс, можна – тут. Це для тих, хто не читає мейли, заповнені при подачі заявок. Як би там не було – на Конкурс проектів місцевого розвитку-2019 подано 2727 заявок, з яких 493 – було направлено на доопрацювання, 104 – отримали відмову, а 2130 – зареєстровано.

Порівняльна таблиця зареєстрованих проектів у 2019 і 2018 роках

Статистика не лише для «просунутих» – або які громади активні

Традиційно «відзначаємо кращих з кращих». Лідери серед міст обласного значення: Львів, Дрогобич, Червоноград. До речі, минулого року трійка лідерів була такою самою.

Інформація про кількість зареєстрованих заявок у розрізі міст обласного значення

Вітаємо Жовківщину, район у «районному заліку» вирвався на перше місце, а от минулорічний лідер, Яворівський район, опустився на третю сходинку. Сокальський район як «срібний» призер минулого року чомусь збавив темп і в результаті лише п’ятий.

Інформація про кількість зареєстрованих заявок у розрізі районів

Лідери серед об’єднаних територіальних громад (ОТГ): Радехівська ОТГ, Давидівська ОТГ, Бібрська ОТГ. Минулоріч лідерами були: Кам'янка-Бузька ОТГ, Мостиська ОТГ, Підберізцівська ОТГ та Ходорівська ОТГ. Слід відзначити – у трійці лідерів новоутворені у 2018 році громади. І це не може не тішити.

Інформація про кількість зареєстрованих заявок у розрізі ОТГ

Загалом, прогнозуючи більш-менш пропорційний результат переможців від поданих заявок, хочу підкреслити, що зміна лідерів – це нормально.

Пріоритети і галузеві заліки

Сподіваюся, усім хто цікавиться/бере участь у конкурсі, добре відомі пріоритети. Традиція незмінна – пальма першості щороку належить освітянам – у своїх двох пріоритетах «Школи» і «Заклади дошкільної освіти» вони мають у сумі 830 зареєстрованих проектів. Достатню кількість проектів зареєстровано за напрямками «Інші пріоритети» та «Культура».

Порівняльна характеристика у розрізі пріоритетів

Обласні заклади і установи, або розчарування конкурсу 2019

У 2019 році ми доповнили перелік традиційних пріоритетів новим – «Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради», який охоплює будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, придбання обладнання та інвентаря, благоустрій території. Цим нововведенням ми дали зелене світло закладам та установам обласного підпорядкування, які декларували таку готовність, проявити себе і позмагатися за недоступний раніше фінансовий ресурс.

Отож, участь у конкурсі могли брати структурні підрозділи юридичних осіб, а також обласні заклади та установи галузей охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту.

Ми розраховували, що це ноу-хау додасть ще одну «родзинку» конкурсу. Але вийшло, як то кажуть, так, але це неточно. Судіть самі: із зареєстрованих 2130 проектів – лише 77 надійшли у межах цього нового пріоритету. Обласні заклади й установи, яких на Львівщині є аж 142, спрацювали на «трієчку»… Бо із 142 – подали свої проекти лише 44. Із загального негативу вирізняються активністю тільки Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня – 12 поданих проектів та Львівський медичний коледж післядипломної освіти – 4 поданих проекти.

Звичайно, безліч місця для висновків і для депутатського корпусу, і для відповідних департаментів обласної адміністрації.

Головний позитив

Отож, у 2019 році ми маємо 2130 зареєстрованих проектів. Їх зведений бюджет – 573 млн грн, з яких кошти обласного бюджету – понад 260 млн грн. Нагадаю, що в обласний бюджет Львівської області ми заклали – 130 млн грн на співфінансування проектів-переможців. Примітно, що в порівнянні з минулим роком, зросла і сума небюджетного внеску зареєстрованих проектів: із 86 млн грн до 120 млн грн. А це надихає, і свідчить, що ми на правильному шляху. Бо саме цей показник є доказом, що конкурсу проектів місцевого розвитку щороку довіряє більше людей, які вкладають в нього власні кошти або здатні залучити ресурс підприємців і меценатів.

Що чекати далі заявникам?

Усі зареєстровані заявки розгляне Конкурсна рада і прийме рішення щодо їх допуску на розгляд експертної комісії, яка і визначатиме потенційних переможців. Їх перелік плануємо оголосити до кінця березня. Чекайте і відвідуйте наш сайт, слідкуйте за новинами.

І ще раз про #перемога

Львівська обласна рада у 2018 році здобула І місце за практику «Обласний Конкурс проектів місцевого розвитку: спільно з громадою від ідеї до реалізації» у конкурсі Мінрегіону і Ради Європи «Кращі практики місцевого самоврядування».

Ще раз дякую усім заявникам! Ми разом працюємо на те, щоб у наших громадах стало жити краще. Спільно маленьким кроками, з вірою у себе і завжди вперед!