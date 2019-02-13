Зеленский вслепую

Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Помните, в 1999 году, 20 лет назад, весь мир задавался вопросом “Who is Mr.Putin?” О нем вроде было много известно. Кто он, чем занимался, как пришел в политику и прочее. Но кто он на самом деле, о чем думает, какие у него цели, чего он хочет и что будет делать никто ничего не понимал.

Сейчас вся Украина задает тот же вопрос «Кто такой Зеленский?» Вроде он всем известен. Понятно, что актер, клоун (как он сам себя назвал), продюсер, у которого были свои программы на российском ТВ, есть продакшн в России и компании в офшорах, есть полученные большие деньги из российского бюджета скорее всего на пропагандисткую продукцию в интересах России. Теперь он кандидат в президенты и создатель новой партии, с аналогичным раскрученным сериалом названием. Да и образ в сериале создали такой, что многих цепляет. «Надо осушить это болото этой системы, надо повыгонять олигархов и коррупционеров, посадить их в тюрмы, создать новую команду управления страной и все получится» - говорят те, кто всерьез готовы поддержать Зеленского. Но когда я задаю этим думающим людям вопрос, а вы уверены, что у Зеленского есть цели разрушать старую систему? Вы уверены, что он как главнокомандующий обеспечит готовность ВСУ да и всего народа защитить Украину от вооруженной агрессии России? Вы уверены, что у него есть проект новой Украины и он знает как этот проект реализовать? Вы уверены, что «Эго» Зеленского не питается разозленным Коломойским, который жаждет отомстить Порошенко и за счет, как всегда, всей Украины, каждого из нас? Да и за ваш счет, тех, кто готов проголосовать за Зеленского? Тут люди «сыпятся»… и не знают, что ответить. Они, что ли, заслеплены образом Зе и перестают думать критически.

Ну вот несколько цитат от Зеленского:

Я живу в своем пространстве. Я не хочу вообще к ним...

У меня нет с Коломойским отношений. У нас рабочие отношения.

Я вас лично позову к нам в команду, чтобы мы с вами вместе были в этом творческом говне.

Я не думаю, я мечтаю. Мечтать не вредно. Значит, я ничего вредного и не делаю.

Если хотите, я могу Путина умолять и стать на колени, но не ставьте на колени Украину.

Одна цитата другой хуже. И хочется задать массу уточняющих вопросов кандидату Зе, обрезанному от фамилии Зеленский, но он не идет на ток-шоу, он бежит от журналистов, он не общается с людьми. Хотя и использует их, якобы, для совета, чтобы вместе написать предвыборную программу. Но, советы людей врядли будут использованы, потому что Зеленский (кстати – не Голобородько) привык говорить, а не слушать. Да и говорить - заранее подготовленный текст кем-то.

Рейтинг Зеленского на сегодня 28%. Многие из них не пойдут голосовать, потому что молодые. Многие еще передумают. Но меня смущает, что многие прогрессивные люди, готовы согодня «купить» Зеленского вслепую, не понимаю, кто он, что предлагает, и главное, что сделает или не сделает в качестве лидера нации. Времени еще много и я уверен, что ближе к 31 марта пелена с глаз избирателей спадет и они сделают ответственный выбор в пользу государства, исходя из интересов Украины. Украина еще совсем некрепкая, чтобы проводить над ней смешные эксперименты.