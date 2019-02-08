ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты, их количество достигло 44

Центральная избирательная комиссия в пятницу, 8 февраля, завершила регистрацию кандидатов в президенты, их общее количество достигло 44 человек.
Последними зарегистрированными кандидатами стали Дмитрий Гнап ("Сила людей") и Александр Соловьев ("Разумная сила").
До 7 марта включительно разрешается официально отказаться от баллотирования, поэтому окончательный перечень кандидатов, которые будут включены в избирательный бюллетень 31 марта, станет известным 8 марта.
В числе кандидатов 40 мужчин и всего 4 женщины.
Всего документы на регистрацию кандидатами в президенты в ЦИК подали 91 человек, но 47 комиссия отказала, в том числе лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко и арестованной по подозрению в терроризме депутату Рады Надежде Савченко.
Полный список кандидатов в президенты Украины выглядит так:
- Балашов Геннадий, партия "5.10"
- Бессмертный Роман, самовыдвиженец
- Богомолец Ольга, самовыдвиженка
- Богословская Инна, самовыдвиженка
- Бойко Юрий, самовыдвиженец
- Бондарь Виктор, "Возрождение"
- Ващенко Александр, самовыдвиженец
- Вилкул Александр, "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"
- Габер Николай, самовыдвиженец
- Гнап Дмитрий, "Сила людей"
- Гриценко Анатолий, партия "Гражданская позиция"
- Данилюк Александр, самовыдвиженец
- Деревянко Юрий, "Воля"
- Добродомов Дмитрий, "Народный контроль"
- Журавлев Василий, "Стабильность"
- Зеленский Владимир, "Слуга народа"
- Каплин Сергей, Социал-демократическая партия
- Кармазин Юрий, самовыдвиженец
- Кива Илья, Социалистическая партия
- Корнацкий Аркадий, самовыдвиженец
- Кошулинский Руслан, "Свобода"
- Кривенко Виктор, "Народный Рух Украины"
- Кривонос Сергей, "Воины АТО"
- Куприй Виталий, самовыдвиженец
- Литвиненко Юлия, самовыдвиженка
- Ляшко Олег, Радикальная партия
- Мороз Александр, "Социалистическая партия Александра Мороза"
- Мураев Евгений, партия "Наши"
- Наливайченко Валентин, партия "Общественно-политическое движение "Справедливость"
- Насиров Роман, самовыдвиженец
- Новак Андрей, "Патриот"
- Носенко Сергей, самовыдвиженец
- Петров Владимир, самовыдвиженец
- Порошенко Петр, самовыдвиженец
- Ригованов Руслан, самовыдвиженец
- Садовой Андрей, партия "Самопомощь"
- Скоцик Виталий, самовыдвиженец
- Смешко Игорь, самовыдвиженец
- Соловьев Александр, "Разумная сила"
- Тарута Сергей, "Основа"
- Тимошенко Юлия, "Батькивщина"
- Тимошенко Юрий, самовыдвиженец
- Шевченко Александр, партия "Укроп"
- Шевченко Игорь, самовыдвиженец.