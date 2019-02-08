ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты, их количество достигло 44

До 7 марта включительно кандидаты могут отказаться от баллотирования.

Центральная избирательная комиссия в пятницу, 8 февраля, завершила регистрацию кандидатов в президенты, их общее количество достигло 44 человек.

Последними зарегистрированными кандидатами стали Дмитрий Гнап ("Сила людей") и Александр Соловьев ("Разумная сила").

До 7 марта включительно разрешается официально отказаться от баллотирования, поэтому окончательный перечень кандидатов, которые будут включены в избирательный бюллетень 31 марта, станет известным 8 марта.

В числе кандидатов 40 мужчин и всего 4 женщины.

Всего документы на регистрацию кандидатами в президенты в ЦИК подали 91 человек, но 47 комиссия отказала, в том числе лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко и арестованной по подозрению в терроризме депутату Рады Надежде Савченко.

Полный список кандидатов в президенты Украины выглядит так: