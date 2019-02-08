Янукович с 2014 года находится в России под госохраной по указу Путина

Бывший президент Украины Виктор Янукович с 2014 года находится в России под государственной охраной по указу президента этой страны Владимира Путина.

Об этом рассказал российским журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"По указу президента РФ он охраняется", - заявил Песков.

На уточняющий вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: "Да, да, он был, когда он [Янукович] въехал как глава государства".

Сейчас Янукович не является президентом Украины, и у него, по словам Пескова, "нет никакого особого или специального статуса". Несмотря на это, госохрана за ним остается. Пресс-секретарь Путина не знает, какая именно структура - ФСО или какая-то иная - охраняет Януковича. "Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана", - отметил Песков.

На пресс-конференции 6 февраля Янукович заявил, что не находится в базах данных Интерпола и может свободно выезжать в любую страну мира. "Я свободно подвигаться по территории России. Кроме того, я не нахожусь ни в каких базах данных Интерпола. И могу выезжать в любую страну мира. Никаких проблем у меня нет", - сказал Янукович, отвечая на вопрос украинского журналиста, не держат ли его в плену в России.

Напомним, Янукович бежал из Киева 21 февраля 2014 года. Он отправился сначала в Харьков, потом в Донецк, потом в Ялту и наконец в Севастополь, где его подобрали российские военные и доставили в Новороссийск. С тех пор он находится на территории России.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Судьи признали доказанной вину Януковича в госизмене и пособничество в ведении агрессивной войны, но обвинение в сепаратизме отклонили.