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Мэру Могилева-Подольского вручили подозрение о получении взятки

Градоначальнику вменяют получение $15 тыс.за 0,3 га земли под застройку.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Прокуратура сообщила мэру Могилева-Подольского Винницкой области о подозрении в получении взятки в размере 15 тыс. долларов. Об этом сегодня написал генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбуке.

"Винницкая прокуратура вручила мэру Могилева-Подольского подозрение в получении от застройщика неправомерной выгоды в сговоре с начальником земельного отдела горсовета", - сообщил генпрокурор.

Мэр города требовал и получил 15 тыс. долларов за выделение застройщику 0,3 га земли.

Согласно информации на сайте Могилев-Подольского городского совета, должность мэра города на данный момент занимает Петр Бровко, а начальника земотдела - Николай Громчевский.

Напомним, накануне замдиректора государственного предприятия в Киеве была задержана за вымогательство взятки в размере 190 тыс. гривен.

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