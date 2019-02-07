Яценюк об обращении Рады к НАТО: Следующий шаг - это план конкретных действий для членства в Альянсе

В парламенте принято конституционное решение о курсе Украины на членство в ЕС и НАТО.

По инициативе "Народного фронта" Верховная Рада обратилась к НАТО относительно получения практического механизма обретения Украиной членства Альянсе.

"Это наша инициатива, наш общий курс и наше будущее", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Facebook 7 февраля.

Он напомнил, что сегодня в Верховной Раде принято историческое конституционное решение о курсе Украины на членство в ЕС и НАТО.

"Следующий шаг - это практическое воплощение этого выбора. Именно это предлагает "Народный фронт"", - написал Арсений Яценюк.

Представляя проект постановления, автор документа, руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак подчеркнул: "Нужно отбросить условности довоенной жизни. С 2014 года мир стал другим. Сегодня и Альянс, и Украина живут в новых, уникальных, беспрецедентных обстоятельствах".

"Украина сейчас защищает от российского вторжения не только себя, но и Европу. Наша борьба - это борьба за весь свободный мир. Украина заслужила гораздо большую поддержку со стороны Альянса", - цитирует политика пресс-служба партии.

Он также обратился к скептикам в парламентском зале и посоветовал вспомнить как они видели перспективы "безвиза", исков в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома": "Вспомните и сравните с сегодняшним днем. Просто помните о нашей правоте, верьте в силу украинской нации. Мы идем вперед. И у нас все будет хорошо. Украина будет в НАТО! И впоследствии Альянс будет благодарить нас за настойчивость", - отметил Максим Бурбак.

Напомним, ранее сегодня Верховная Рада поддержала закрепление курса Украины на вступление в НАТО и евроинтеграцию в Конституции.