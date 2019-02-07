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Гнап отказался снимать кандидатуру с выборов из-за финансового скандала

Двое однопартийцев бывшего журналиста публично призвали Гнапа сняться с выборов.

Экс-журналист, кандидат в президенты Дмитрий Гнап ответил на призыв депутатов партии "Сила Людей" и заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с выборов президента. Соответствующее видеообращение Гнап опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

"Я не собираюсь снимать свою кандидатуру с президентских выборов, потому что ничего плохого я не сделал", - сказал Гнап.

Дмитрий Гнап объяснил, что деньги хранил у себя на "черный день" для проекта "Слидство.Инфо", а не перевел всю сумму на счета армии из-за того, что в 2015 году эта сумма была нужна для выживания проекта.

"То, что я вовремя не передал эти деньги, это моя лажа. Когда не хватало времени. Но как только первый человек мне позвонил, я сказал, что они лежат на депозите и я готов передать их. И мы договорились. Сейчас "Слидство.Инфо" открывает счет. Сегодня я эти деньги положил на банковский счет, переведя их из наличности в безнал. И жду, чтобы перевести эти деньги", - сказал Гнап.

Напомним, сегодня днем стало известно, что Дмитрий Гнап в 2015 году не перечислил полученные редакцией 15 тыс. евро на нужды армии. Редакция "Слидство.Инфо" получила эту сумму в рамках премии "Свободная пресса Восточной Европы-2015", а передать деньги на нужды военных публично пообещал сам Гнап.

После публикации этой информации представители партии "Сила людей" призвали Гнапа снять свою кандидатуру с участия в выборах.

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