Суд приказал вернуть "вертолетную площадку Януковича" старому владельцу

Прокуратура будет ходатайствовать о повторной передаче объекта в управление АРМА.

Голосеевский районный суд Киева 6 февраля постановил вернуть компании "Амадеус Ко" вертолетную площадку бывшего Президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

При этом меру обеспечения в виде ареста имущества с запретом отчуждения суд не отменил.

Не соглашаясь с принятыми решениями, столичная прокуратура готовит новое ходатайство в суд об аресте этого имущества и передаче его в управление Национального агентства по управлению коррупционными активами (АРМА).

Это уже второе судебное решение, касающееся вертолетной площадки, за последнее время.

24 января Хозяйственный суд Киева запретил выполнять договор по управлению активами арестованного концертно-выставочного центра "Парковый" (так называемая "вертолетная площадка Януковича"). Решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску ООО "Амадеус Ко", владельца "вертолетной площадки".

Напомним, вертолетная площадка в Киеве была открыта 6 июня 2012 года, она находится в нескольких стах метрах от Верховной Рады. Ее должен был использовать тогдашний президент Виктор Янукович, чтобы добираться из Межигорья, но он так и не совершил ни одного полета.

Летом 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что объект строили на деньги от незаконного возмещения НДС.

Уголовное производство о строительстве вертолетной площадке расследуется по семи статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 (хищение), ч. 5 ст. 298 (повреждение объектов культурного наследия), ст. 356 (самоуправство), ч. 1 ст. 358 (подделка документов), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностными лицами юрлица частного права), ч. 3 ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

Одним из подозреваемых в рамках этого дела является бывший мэр Киева Леонид Черновецкий.

Имущество "Паркового" арестовано и передано Национальному агентству по вопросам возврата коррупционных активов (АРМА). В октябре 2018 года АРМА отдала площадку в управление коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения". В случае, если объект будет конфискован у предыдущего владельца, Киев рассчитывает получить КВЦ в свою собственность.