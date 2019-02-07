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​Рада запретила россиянам участвовать в наблюдении за выборами

"Мы представить не можем, кто могут быть эти наблюдатели. Это могут быть диверсанты, провокаторы".

​Рада запретила россиянам участвовать в наблюдении за выборами
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада в четверг, 7 февраля, приняла за основу и в целом законопроект №9524, который запрещает гражданам России быть наблюдателями на выборах.

За него проголосовали 232 народных депутата.

"Представители страны-оккупанта, которая ведет войну против Украины уже пятый год, не имеют никакого права ни с юридической точки зрения, ни с моральной точки зрения приезжать к нам. Мы даже представить не можем, кто могут быть эти наблюдатели. Это могут быть диверсанты, провокаторы", - заявила глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.

"Пускай Россия научится уважать наш суверенитет, мы восстановим территориальную целостность - тогда будем по-другому разговаривать", - добавила она.

Нардеп Владимир Арьев в свою очередь напомнил, что "никогда армянские наблюдатели не ездят в Азербайджан, а азербайджанские - в Армению, потому что есть конфликт между странами". Он уверен, что решение Верховной Рады полностью соответствует международному праву.

Министерство иностранных дел Украины ранее уже несколько раз говорило, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах. На прошлой неделе глава МИД Павел Климкин выразил надежду, что такое же решение примет и Центральная избирательная комиссия.

Климкин тоже говорил, что российские наблюдатели на выборах в Украине - это совершенно неправильно как с политической и юридической, так и моральной точки зрения.

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