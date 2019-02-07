​Насиров скрывал 300 тыс. долларов на счетах в Британии, - прокурор САП

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров течение трех лет скрывал 300 тыс. долларов, которые размещены на его банковском счете в Великобритании.

Об этом на судебном заседании заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов, сообщает "Слідство.info".

"Счет открыт было в финансовом учреждении Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которое принадлежит обвиняемому в течение последних трех лет", - сказал прокурор.

Сейчас в Британии продолжается судебный процесс по этому счету, и местные правоохранители просили заблокировать эти деньги.

По словам прокурора, Насиров об этом узнал и указал эти 300 тыс. долларов в своей декларации как кандидата в президенты Украины, которую подал 16 января 2019 года. "При этом, в декларации перед увольнением, как и во всех предыдущих декларациях, Насиров не указывал эти активы", - добавил прокурор.

Обвинение попросило арестовать данные средства. Адвокаты, в свою очередь, попросили отложить рассмотрение ходатайства. Суд согласился и отложил рассмотрение вопроса до следующего заседания, которое состоится 14 февраля.

"Я этот счет не декларировал, потому что там не доллары, а другие активы. А какие - узнаете позже", - попытался объяснить наличие счета в Британи сам Насиров.

Напомним, 5 мая 2015 года Насиров был назначен на должность главы ГФС по результатам открытого конкурса. 31 января 2018 года его уволили в связи с наличием у него британского гражданства. В середине февраля он подал иск о незаконности увольнения, который был удовлетворен 11 декабря 2018 года Окружным админсудом Киева.

Насиров - подсудимый. Его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК). По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.