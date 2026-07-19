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Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина. Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини грають за кубок чемпіонів світу з футболу.

Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина. Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

21:42. Подивіться на цю атмосферу! Вболівальники збірної Іспанії чекають на шоу!

21:40. Співачка Дженніфер Хадсон тим часом виконує на арені гімн господарів фіналу змагань – Сполучених Штатів Америки!

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21:35. Домовилися з організаторами забрати пару-трійку м'ячів з фіналу. Ловіть!

М'ячі для фіналу ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною
Фото: EPA/UPG
М'ячі для фіналу ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною

21:30. Команди вже випробували поле під час розминки! Заливаємо красивих світлин звідти!

Аргентинці перед стартом гри
Фото: EPA/UPG
Аргентинці перед стартом гри

Футболісти збірної Іспанії
Фото: EPA/UPG
Футболісти збірної Іспанії

Еміліано Мартінес перед грою
Фото: EPA/UPG
Еміліано Мартінес перед грою

Іспанці розминаються
Фото: EPA/UPG
Іспанці розминаються

Ламін Ямаль перед грою
Фото: EPA/UPG
Ламін Ямаль перед грою

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Ліонель Мессі під час розминки
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі під час розминки

21:27. Відеотрансляція матчу відбудеться на MEGOGO. Якщо немає можливості подивитися, залітайте сюди.

21:25. Гратимуть сьогодні на «Метлайф Стедіум»! Це надсучасна арена, місткістю 82500 осіб, яку відкрили у 2010 році. Лишень погляньте, яка краса!!! 35 хвилин до старту!

21:20. Ще трішки історії! Очевидно, збірна Аргентини історично досвідченіша у фіналах чемпіонатів світу! Загалом вона грала у фіналах сім (!) разів, якщо рахувати цьогорічний. В активі аргентинців три перемоги – у 1978-му, 1986-му і 2022-му роках! Іспанці натомість гратимуть лише у своєму другому фіналі в історії. Минулого разу вони перемогли. Це було 16 років тому на ЧС-2010.

21:18. Аргентинці теж уже на базі! До матчу залишилося трішки більше 40 хвилин!

21:15. Іспанці прибули на стадіон «Метлайф Стедіум»! Виглядають готовими до конкурентної гри!

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21:12. Давайте поки згадаємо той без перебільшення історичний матч!

21:11. У фіналі ЧС-2022 три з половиною роки тому збірна Аргентини перемогла Францію у серії пенальті – 4:2 (3:3 ща підсумками 120 хвилин матчу).

Ліонель Мессі разом із партнерами по команді й уболівальниками з Кубком світу, 2022 рік
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі разом із партнерами по команді й уболівальниками з Кубком світу, 2022 рік

21:10. Варто сказати про це окремо! Збірна Аргентини сьогодні захищатиме титул чемпіонів світу з футболу! В історії змагань усього дві (!) збірні в історії вигравали ЧС двічі поспіль: Італії (1934, 1938) та Бразилії (1958, 1962).

21:05. Хвилинка перерви на історію. Аргентина та Іспанія зіграли між собою 14 матчів. В активі обох збірних по 6 перемог, ще 2 матчі завершилися внічию.

21:02. А тепер йдем до Ямаля. Він, напевно, зараз готується до матчу. Роздягальня іспанців порожня, але ж яка красива!

21:00. Заглянемо поки в роздягальню збірної Аргентини. Цікаво, що обидві команди гратимуть сьогодні у домашньому комплекті форми! По-перше, це красиво!

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20:58. Давайте поки згадаємо найважчі матчі обох команд – півфінальні! Іспанці створили сенсацію, відносно легко здолавши Францію, а аргентинці здійснили камбек у матчі з Англією.

Ямаль забиває гол із офсайду
Фото: EPA/UPG
Ямаль забиває гол із офсайду

Мессі б'ється за м'яч проти Беллінгема
Фото: EPA/UPG
Мессі б'ється за м'яч проти Беллінгема

20:57. Іспанці натомість вийшли з першого місця групи Н (Кабо-Верде, Уругвай, Саудівська Аравія). У плей-оф "Фурія Роха" перемогла Австрію (3:0), Португалію (1:0), Бельгію (2:1) і Францію (2:0). 

20:55. Пропонуємо згадати шлях команд до фіналу ЧС-2026. Аргентинці виграли групу J (Австрія, Алжир, Йорданія), а потім перемогли по черзі Кабо-Верде (3:2), Єгипет (3:2), Швейцарію (3:1) і Англію (2:1).

Шлях до фіналу ЧС-2026 Аргентини та Іспанії
Фото: Графіка LB.ua
Шлях до фіналу ЧС-2026 Аргентини та Іспанії

20:52. Стартова одинадцятка збірної Іспанії на гру: Сімон – Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Родрі (К), Руїс – Ямаль, Ольмо, Баена – Оярсабаль.

20:50. До вашої уваги стартовий склад збірної Аргентини на фінал ЧС-2026: Мартінес – Тальяфіко, Мартінес, Ромеро, Монтіель – Гонсалес, Фернандес, Маккалістер, Де Поль – Альварес, Мессі (К).

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20:48. Організатори готують масштабну розважальну програму не лише перед початком гри, а й у перерві між таймами. Очікується, що шоу за розмахом буде схожим на виступи під час Супербоулу. На сцену вийдуть Кріс Мартін, Джастін Бібер, Мадонна, Шакіра, Густаво Дудамель і BTS.

20:47. На стадіоні «Метлайф Стедіум» уже розпочалася церемонія відкриття фіналу чемпіонату світу з футболу! Пізніше закинемо вам фотографій звідти. APD:

Американський співак Cвайє Лі виступає
Фото: EPA/UPG
Американський співак Cвайє Лі виступає

Американський співак Пост Мелоун під час виступу перед фіналом ЧС-2026
Фото: EPA/UPG
Американський співак Пост Мелоун під час виступу перед фіналом ЧС-2026

Блогер ISHOWSPEED виступає перед стартом матчу
Фото: EPA/UPG
Блогер ISHOWSPEED виступає перед стартом матчу

20:45. Вітаємо, друзі! Нарешті! Сьогодні ми дізнаємося, хто стане новим чемпіоном світу з футболу! Збірна Англії та команда Аргентини трішки більше як за годину з'являться на полі. Поки чекаємо, пропонуємо вам почитати прев'ю до матчу. У ньому ви дізнаєтеся про головні відмінності в грі сьогоднішніх фіналістів. Ба більше, дізнаєтеся, що ці команди об'єднує набагато більше, ніж просто фото молодого Ліонеля Мессі з немовлям Ламіном Ямалем.

19 липня 2026 року. Нью-Джерсі. «Метлайф Стедіум». Початок матчу – о 22:00. Температура повітря +26С.

Дочекалися! Ласкаво просимо на фінал чемпіонату світу з футболу 2026 року, в якому грають збірні Іспанії та Аргентини

Стартові склади:

Іспанія: Сімон, Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья, Родрі (К), Руїс, Ямаль, Ольмо, Баена, Оярсабаль.

Головний тренер – Луїс де ла Фуенте (Іспанія).

Аргентина: Мартінес, Тальяфіко, Мартінес, Ромеро, Монтіель, Гонсалес, Фернандес, Маккалістер, Де Поль, Альварес, Мессі (К).

Головний тренер – Ліонель Скалоні (Аргентина).

Арбітр – Славко Вінчич (Словенія).

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