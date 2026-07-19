21:42. Подивіться на цю атмосферу! Вболівальники збірної Іспанії чекають на шоу!
¡¡Nos encanta 𝗩𝗘𝗥 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗢 𝗥𝗢𝗝𝗢 en las gradas!!— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026
¿Hay también camisetas por casa? ¿En plazas? ¿Bares? ¿En casa? ¡¡QUEREMOS SENTIROS CERCA!!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/oABOGlZuHh
21:40. Співачка Дженніфер Хадсон тим часом виконує на арені гімн господарів фіналу змагань – Сполучених Штатів Америки!
21:35. Домовилися з організаторами забрати пару-трійку м'ячів з фіналу. Ловіть!
21:30. Команди вже випробували поле під час розминки! Заливаємо красивих світлин звідти!
21:27. Відеотрансляція матчу відбудеться на MEGOGO. Якщо немає можливості подивитися, залітайте сюди.
21:25. Гратимуть сьогодні на «Метлайф Стедіум»! Це надсучасна арена, місткістю 82500 осіб, яку відкрили у 2010 році. Лишень погляньте, яка краса!!! 35 хвилин до старту!
🏆 #FIFAWorldCup El MetLife está listo 🏟️— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026
Otra final, otra cita con la historia. No trates de entender esta locura, vivila con nosotros 🩵🤍
¿Desde qué rincón del planeta vas a alentar hoy? 🌎 pic.twitter.com/5c08XkRNmf
21:20. Ще трішки історії! Очевидно, збірна Аргентини історично досвідченіша у фіналах чемпіонатів світу! Загалом вона грала у фіналах сім (!) разів, якщо рахувати цьогорічний. В активі аргентинців три перемоги – у 1978-му, 1986-му і 2022-му роках! Іспанці натомість гратимуть лише у своєму другому фіналі в історії. Минулого разу вони перемогли. Це було 16 років тому на ЧС-2010.
The defending Champions & the challengers. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NzuPaVmxM2— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
21:18. Аргентинці теж уже на базі! До матчу залишилося трішки більше 40 хвилин!
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026
¡Acá estamos nosotros! 🩵🤍
Vamos por todo 🇦🇷 pic.twitter.com/mEzI8wbd1e
21:15. Іспанці прибули на стадіон «Метлайф Стедіум»! Виглядають готовими до конкурентної гри!
España YA ESTÁ AQUÍ.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/yJN1xl2MOz— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026
21:12. Давайте поки згадаємо той без перебільшення історичний матч!
The last #FIFAWorldCup Final was absolute cinema 🍿 pic.twitter.com/Um1GfqujAG— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
21:11. У фіналі ЧС-2022 три з половиною роки тому збірна Аргентини перемогла Францію у серії пенальті – 4:2 (3:3 ща підсумками 120 хвилин матчу).
21:10. Варто сказати про це окремо! Збірна Аргентини сьогодні захищатиме титул чемпіонів світу з футболу! В історії змагань усього дві (!) збірні в історії вигравали ЧС двічі поспіль: Італії (1934, 1938) та Бразилії (1958, 1962).
21:05. Хвилинка перерви на історію. Аргентина та Іспанія зіграли між собою 14 матчів. В активі обох збірних по 6 перемог, ще 2 матчі завершилися внічию.
21:02. А тепер йдем до Ямаля. Він, напевно, зараз готується до матчу. Роздягальня іспанців порожня, але ж яка красива!
Todo dispuesto en nuestro vestuario para la gran final.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/22YRyW920X— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026
21:00. Заглянемо поки в роздягальню збірної Аргентини. Цікаво, що обидві команди гратимуть сьогодні у домашньому комплекті форми! По-перше, це красиво!
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026
🇦🇷 Nuestros colores están listos para una nueva final del mundo 🌎
¡Vamos nosotros! 🩵🤍 pic.twitter.com/dNqPPXZWBC
20:58. Давайте поки згадаємо найважчі матчі обох команд – півфінальні! Іспанці створили сенсацію, відносно легко здолавши Францію, а аргентинці здійснили камбек у матчі з Англією.
20:57. Іспанці натомість вийшли з першого місця групи Н (Кабо-Верде, Уругвай, Саудівська Аравія). У плей-оф "Фурія Роха" перемогла Австрію (3:0), Португалію (1:0), Бельгію (2:1) і Францію (2:0).
20:55. Пропонуємо згадати шлях команд до фіналу ЧС-2026. Аргентинці виграли групу J (Австрія, Алжир, Йорданія), а потім перемогли по черзі Кабо-Верде (3:2), Єгипет (3:2), Швейцарію (3:1) і Англію (2:1).
20:52. Стартова одинадцятка збірної Іспанії на гру: Сімон – Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Родрі (К), Руїс – Ямаль, Ольмо, Баена – Оярсабаль.
🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026
Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl
20:50. До вашої уваги стартовий склад збірної Аргентини на фінал ЧС-2026: Мартінес – Тальяфіко, Мартінес, Ромеро, Монтіель – Гонсалес, Фернандес, Маккалістер, Де Поль – Альварес, Мессі (К).
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026
📋 ¡Once inicial confirmado! ⚽
Así formará #Argentina para la final ante #España 🇪🇸 💪
🙌 ¡Alentemos todos juntos en este último paso! 🩵🤍 pic.twitter.com/PstmprUp7f
20:48. Організатори готують масштабну розважальну програму не лише перед початком гри, а й у перерві між таймами. Очікується, що шоу за розмахом буде схожим на виступи під час Супербоулу. На сцену вийдуть Кріс Мартін, Джастін Бібер, Мадонна, Шакіра, Густаво Дудамель і BTS.
20:47. На стадіоні «Метлайф Стедіум» уже розпочалася церемонія відкриття фіналу чемпіонату світу з футболу! Пізніше закинемо вам фотографій звідти. APD:
20:45. Вітаємо, друзі! Нарешті! Сьогодні ми дізнаємося, хто стане новим чемпіоном світу з футболу! Збірна Англії та команда Аргентини трішки більше як за годину з'являться на полі. Поки чекаємо, пропонуємо вам почитати прев'ю до матчу. У ньому ви дізнаєтеся про головні відмінності в грі сьогоднішніх фіналістів. Ба більше, дізнаєтеся, що ці команди об'єднує набагато більше, ніж просто фото молодого Ліонеля Мессі з немовлям Ламіном Ямалем.
19 липня 2026 року. Нью-Джерсі. «Метлайф Стедіум». Початок матчу – о 22:00. Температура повітря +26С.
A story is waiting to be written.#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
Дочекалися! Ласкаво просимо на фінал чемпіонату світу з футболу 2026 року, в якому грають збірні Іспанії та Аргентини
Стартові склади:
Іспанія: Сімон, Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья, Родрі (К), Руїс, Ямаль, Ольмо, Баена, Оярсабаль.
Головний тренер – Луїс де ла Фуенте (Іспанія).
Аргентина: Мартінес, Тальяфіко, Мартінес, Ромеро, Монтіель, Гонсалес, Фернандес, Маккалістер, Де Поль, Альварес, Мессі (К).
Головний тренер – Ліонель Скалоні (Аргентина).
Арбітр – Славко Вінчич (Словенія).