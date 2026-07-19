Сьогодні, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини грають за кубок чемпіонів світу з футболу.

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21:42. Подивіться на цю атмосферу! Вболівальники збірної Іспанії чекають на шоу!

¡¡Nos encanta 𝗩𝗘𝗥 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗢 𝗥𝗢𝗝𝗢 en las gradas!!



¿Hay también camisetas por casa? ¿En plazas? ¿Bares? ¿En casa? ¡¡QUEREMOS SENTIROS CERCA!!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/oABOGlZuHh — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

21:40. Співачка Дженніфер Хадсон тим часом виконує на арені гімн господарів фіналу змагань – Сполучених Штатів Америки!

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21:35. Домовилися з організаторами забрати пару-трійку м'ячів з фіналу. Ловіть!

Фото: EPA/UPG М'ячі для фіналу ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною

21:30. Команди вже випробували поле під час розминки! Заливаємо красивих світлин звідти!

Фото: EPA/UPG Аргентинці перед стартом гри

Фото: EPA/UPG Футболісти збірної Іспанії

Фото: EPA/UPG Еміліано Мартінес перед грою

Фото: EPA/UPG Іспанці розминаються

Фото: EPA/UPG Ламін Ямаль перед грою

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Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі під час розминки

21:27. Відеотрансляція матчу відбудеться на MEGOGO. Якщо немає можливості подивитися, залітайте сюди.

21:25. Гратимуть сьогодні на «Метлайф Стедіум»! Це надсучасна арена, місткістю 82500 осіб, яку відкрили у 2010 році. Лишень погляньте, яка краса!!! 35 хвилин до старту!

🏆 #FIFAWorldCup El MetLife está listo 🏟️



Otra final, otra cita con la historia. No trates de entender esta locura, vivila con nosotros 🩵🤍



​¿Desde qué rincón del planeta vas a alentar hoy? 🌎 pic.twitter.com/5c08XkRNmf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

21:20. Ще трішки історії! Очевидно, збірна Аргентини історично досвідченіша у фіналах чемпіонатів світу! Загалом вона грала у фіналах сім (!) разів, якщо рахувати цьогорічний. В активі аргентинців три перемоги – у 1978-му, 1986-му і 2022-му роках! Іспанці натомість гратимуть лише у своєму другому фіналі в історії. Минулого разу вони перемогли. Це було 16 років тому на ЧС-2010.

21:18. Аргентинці теж уже на базі! До матчу залишилося трішки більше 40 хвилин!

21:15. Іспанці прибули на стадіон «Метлайф Стедіум»! Виглядають готовими до конкурентної гри!

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21:12. Давайте поки згадаємо той без перебільшення історичний матч!

The last #FIFAWorldCup Final was absolute cinema 🍿 pic.twitter.com/Um1GfqujAG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

21:11. У фіналі ЧС-2022 три з половиною роки тому збірна Аргентини перемогла Францію у серії пенальті – 4:2 (3:3 ща підсумками 120 хвилин матчу).

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі разом із партнерами по команді й уболівальниками з Кубком світу, 2022 рік

21:10. Варто сказати про це окремо! Збірна Аргентини сьогодні захищатиме титул чемпіонів світу з футболу! В історії змагань усього дві (!) збірні в історії вигравали ЧС двічі поспіль: Італії (1934, 1938) та Бразилії (1958, 1962).

21:05. Хвилинка перерви на історію. Аргентина та Іспанія зіграли між собою 14 матчів. В активі обох збірних по 6 перемог, ще 2 матчі завершилися внічию.

21:02. А тепер йдем до Ямаля. Він, напевно, зараз готується до матчу. Роздягальня іспанців порожня, але ж яка красива!

Todo dispuesto en nuestro vestuario para la gran final.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/22YRyW920X — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

21:00. Заглянемо поки в роздягальню збірної Аргентини. Цікаво, що обидві команди гратимуть сьогодні у домашньому комплекті форми! По-перше, це красиво!

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🏆 #FIFAWorldCup



🇦🇷 Nuestros colores están listos para una nueva final del mundo 🌎



¡Vamos nosotros! 🩵🤍 pic.twitter.com/dNqPPXZWBC — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

20:58. Давайте поки згадаємо найважчі матчі обох команд – півфінальні! Іспанці створили сенсацію, відносно легко здолавши Францію, а аргентинці здійснили камбек у матчі з Англією.

Фото: EPA/UPG Ямаль забиває гол із офсайду

Фото: EPA/UPG Мессі б'ється за м'яч проти Беллінгема

20:57. Іспанці натомість вийшли з першого місця групи Н (Кабо-Верде, Уругвай, Саудівська Аравія). У плей-оф "Фурія Роха" перемогла Австрію (3:0), Португалію (1:0), Бельгію (2:1) і Францію (2:0).

20:55. Пропонуємо згадати шлях команд до фіналу ЧС-2026. Аргентинці виграли групу J (Австрія, Алжир, Йорданія), а потім перемогли по черзі Кабо-Верде (3:2), Єгипет (3:2), Швейцарію (3:1) і Англію (2:1).

Фото: Графіка LB.ua Шлях до фіналу ЧС-2026 Аргентини та Іспанії

20:52. Стартова одинадцятка збірної Іспанії на гру: Сімон – Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Родрі (К), Руїс – Ямаль, Ольмо, Баена – Оярсабаль.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres.



Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

20:50. До вашої уваги стартовий склад збірної Аргентини на фінал ЧС-2026: Мартінес – Тальяфіко, Мартінес, Ромеро, Монтіель – Гонсалес, Фернандес, Маккалістер, Де Поль – Альварес, Мессі (К).

🏆 #FIFAWorldCup



📋 ¡Once inicial confirmado! ⚽



Así formará #Argentina para la final ante #España 🇪🇸 💪



🙌 ​¡Alentemos todos juntos en este último paso! 🩵🤍 pic.twitter.com/PstmprUp7f — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

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20:48. Організатори готують масштабну розважальну програму не лише перед початком гри, а й у перерві між таймами. Очікується, що шоу за розмахом буде схожим на виступи під час Супербоулу. На сцену вийдуть Кріс Мартін, Джастін Бібер, Мадонна, Шакіра, Густаво Дудамель і BTS.

20:47. На стадіоні «Метлайф Стедіум» уже розпочалася церемонія відкриття фіналу чемпіонату світу з футболу! Пізніше закинемо вам фотографій звідти. APD:

Фото: EPA/UPG Американський співак Cвайє Лі виступає

Фото: EPA/UPG Американський співак Пост Мелоун під час виступу перед фіналом ЧС-2026

Фото: EPA/UPG Блогер ISHOWSPEED виступає перед стартом матчу

20:45. Вітаємо, друзі! Нарешті! Сьогодні ми дізнаємося, хто стане новим чемпіоном світу з футболу! Збірна Англії та команда Аргентини трішки більше як за годину з'являться на полі. Поки чекаємо, пропонуємо вам почитати прев'ю до матчу. У ньому ви дізнаєтеся про головні відмінності в грі сьогоднішніх фіналістів. Ба більше, дізнаєтеся, що ці команди об'єднує набагато більше, ніж просто фото молодого Ліонеля Мессі з немовлям Ламіном Ямалем.

19 липня 2026 року. Нью-Джерсі. «Метлайф Стедіум». Початок матчу – о 22:00. Температура повітря +26С.

A story is waiting to be written.#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

Дочекалися! Ласкаво просимо на фінал чемпіонату світу з футболу 2026 року, в якому грають збірні Іспанії та Аргентини

Стартові склади:

Іспанія: Сімон, Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья, Родрі (К), Руїс, Ямаль, Ольмо, Баена, Оярсабаль.

Головний тренер – Луїс де ла Фуенте (Іспанія).

Аргентина: Мартінес, Тальяфіко, Мартінес, Ромеро, Монтіель, Гонсалес, Фернандес, Маккалістер, Де Поль, Альварес, Мессі (К).

Головний тренер – Ліонель Скалоні (Аргентина).

Арбітр – Славко Вінчич (Словенія).