Обійшов Мессі: Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу

Капітан команди Франції з футболу Кіліан Мбаппе відзначився дублем у програному матчі проти Англії (4:6) за бронзові медалі чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Голи Англії стали для Кіліана 21-м і 22-м на чемпіонатах світу. За цим показником він обійшов аргентинця Ліонеля Мессі, в активі якого 21 гол на турнірах світової першості.

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Окрім того, Мбаппе обійшов Мессі в гонці бомбардирів цьогорічного ЧС. Француз завершив виступи на чемпіонаті світу 2026 року з 10 голами. У Лео натомість 8 точних ударів, але попереду ще один матч – фінал проти Іспанії, який відбудеться 19 липня.

Мессі також залишається рекордсменом за кількістю асистів на чемпіонатах світу – 12. За цим показником він обійшов земляка Дієго Марадону, в якого було 8 результативних пасів.

Нагадаємо, до старту ЧС-2026 найкращим бомбардиром змагань був німець Мірослав Клозе з 16 голами в активі.