Як минув шалений кадровий день у Раді, що відбувалося на закритих засіданнях фракції «Слуга народу» з президентом і чому рішення щодо Федорова «засмутило більшість фракції» — у репортажі LB.ua.

Однак на тлі протестів Києві та інших містах на підтримку колишнього міністра Михайла Федорова , заяви нардепа «Слуги народу» Микити Потураєва про складання мандата і браку голосів за ймовірного наступника Федорова — Клименка країна у час війни щонайменше до 18 серпня може залишитися без двох ключових міністрів.

16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром і проголосувала за оновлений склад Кабміну. Утім головною інтригою дня стало те, чого не сталося: президент так і не вніс до парламенту кандидатур на посади міністрів оборони і закордонних справ. Хоча на засіданні фракції зі «Слугою народу» погодили кандидатури Андрія Сибіги, який мав зберегти посаду міністра закордонних справ, та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на заміну Михайлу Федорову.

Знайомство з Корецьким: позитивні враження навіть у опозиції

Після відставки уряду Юлії Свириденко, про яку докладно писав LB.ua, у середу о 9:30 у «Катрусіному кінозалі» (так у кулуарах називають підвальну залу, де зазвичай проводять погоджувальні ради) зібралися «Слуги народу», аби заслухати кандидата на посаду премʼєра, голову НАК «Нафтогаз» Сергія Корецького. Засідання тривало понад годину й зібрало аншлаг нардепів. «Вільних місць не було, тому я вирішив вийти та попити кави», — зізнався один із членів фракції.

«Корецький виглядав комунікабельним і досвідченим технократом, у цілому склав позитивне враження», — сказав ще один нардеп у розмові з LB.ua.

Фото: facebook.com/sergii.koretskyi Сергій Корецькийґ

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Майбутній премʼєр обіцяв зосередитися на підготовці до зими, захисті енергетики та підтримці армії.

Водночас не всі нардепи мали позитивні враження. Один із парламентарів наголосив, що не почув «жодної стратегії» від майбутнього прем’єра. Та прогнозує, що «цей уряд протримається ще менше за попередній».

«Є традиційне blah blah blah і розгубленість. А в офіційні "стратегії" вже ніхто не вірить. Щось там намагався робити Михайло Федоров, але, мабуть, зачепив чиїсь інтереси, і його під шумок перезавантаження уряду хотіли позбутися. Поспілкувався з колегами. Якось також не бачу ентузіазму щодо майбутнього прем'єра», — розповів він.

Інший співрозмовник повідомив, що ввечері фракція збереться на «цікавіше засідання з президентом», де буде представлений новий склад уряду і розв’язана основна інтрига: чи все ж запропонує президент повторно кандидатуру Федорова на пост міністра оборони. Чутки про те, що Федорова не перепризначать, викликали жваві дискусії та шквал постів журналістів і громадських діячів у мережі переважно на підтримку міністра.

У цей же день претендент на посаду премʼєра Корецький зустрівся не лише з членами пропрезидентської фракції, а й з опозицією. Нардепка Юлія Сірко-Клименко («Голос») назвала цей факт позитивним сигналом, коли «перший за сім років кандидат у премʼєри зустрівся з фракціями та групами ДО свого призначення». «З негативу — новий прем’єр не має жодного досвіду в держуправлінні і навряд чи буде більш незалежним, ніж попередня прем’єрка… Найгірша з кадрових перестановок — міністр оборони, від якої Зеленський значно втратить і в персональному рейтингу, і в можливостях вести асиметричну війну», — вважає нардепка.

Фото: Анна Стешенко Петро Порошенко під час засідання

На захист Федорова виступила й «Європейська солідарність». Її голова Петро Порошенко публічно сказав про це з трибуни. Він назвав Федорова єдиним міністром, який відновив «реальні, конкурентні процедури при закупівлі озброєння, це і питання експорту для українських виробників зброї того, що держава не здатна купити». «І хоч є якийсь підхід до воєнної реформи, включно з демобілізацією і контрактами. Нічого більше ніхто з уряду не запропонував», — сказав Порошенко.

Нардепи фракції «ЄС» один за одним публікували в соцмережах майже ідентичні тексти про необхідність збереження міністра на посту.

Фракція з президентом і аргументація про відмову Федорову «на десять хвилин»

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О 18:30 у тій же підвальній залі Верховної Ради пройшло засідання фракції «Слуга народу» з президентом Володимиром Зеленським.

Як розповів один із учасників, нарада тривала майже дві години.

«Президент щонайменше десять хвилин присвятив поясненню, чому Михайло Федоров не буде міністром у новому Кабміні», — із сумом у голосі розповідав один із учасників.

Самого Федорова на зустрічі не було. З ним президент зустрічався перед засіданням фракції.

Фото: Володимир Зеленський Володимир Зеленський та Михайло Федоров

«Врешті ухвалив складне та непросте для нього, як він сказав, рішення. Бо по суті обирав між поганим і дуже поганим рішенням. Михайло — це була людина його команди ще задовго до президентської кампанії. І всім, хто памʼятає ті часи, зараз прикро», — розповів один із нардепів.

«Причини звільнення були максимально переконливо аргументовані. Перманентний конфлікт із армією, якщо коротко», — сказав інший співрозмовник.

Наступний нардеп зі «Слуги народу» розповів, що Володимир Зеленський представив кадрове рішення як таке, що не обговорюється.

«Президент сказав, як треба зробити, бо країна воює і ваш обов'язок — підтримати моє рішення. Клименко — на Міноборони. Вигівський (голова Нацполіції) на МВС», — сказав він.

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Ще одне джерело додало, що президент «підкреслив: не розстаємося (з Федоровим), він у команді, можливий інший напрямок».

За словами іншого нардепа, в кулуарах обговорюють варіант, коли Федорову можуть запропонувати посаду посла у США після того, як колишня премʼєрка Юлія Свириденко начебто відмовилася від такої пропозиції (вона не підтвердила, але й не спростувала цю інформацію). Або ж місце секретаря РНБО, яке зараз займає колишній міністр оборони Рустем Умєров.

Фото: телеграм Юлії Свириденко Юлія Свириденко

Водночас одразу декілька нардепів зі «Слуги народу» наголосили, що рішення щодо Федорова частина фракції сприйняла вкрай негативно.

«Зустріч пройшла непогано, щодо прем’єра питань немає, щодо кандидатів у міністри здебільшого теж. Депутати особливо підтримали Дениса Маслова (майбутнього міністра юстиції) та Віталія Безгіна (Мінрегіон). Щодо Федорова у багатьох розчарування, що він втрачає посаду. І взагалі залишається поза Кабміном», — каже співрозмовник LB.ua.

Інший парламентар додав, що «про конфлікт Федорова та Головкома Олександра Сирського всім було відомо давно. Президент пояснив, що звільняти першого не може через серйозні виклики вже восени: потенційну мобілізацію в Росії після виборів у Держдуму, необхідність тримати стрій у нас. А Клименко разом із Вигівським зможуть навести лад у мобілізації».

Зі слів іншого депутата, «до Федорова теж є питання, бо, за нашою інформацією, у наближені до нього компанії приходили із обшуками і доповіли про це президенту. Не виключено, що можуть бути ще й підозри за фактами закупівель озброєння».

Член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко («Слуга народу») публічно написав, що рішення щодо Федорова «відверто засмутило більшість фракції».

«Я не знаю жодного виробника, який би сказав щодо закупівель, що було якось непрозоро… Президент робить ставку не стільки на подальшу трансформацію та цифровізацію, скільки на керованість великої системи, координацію між силовими структурами та виконання рішень… Який із цих підходів зараз потрібніший Міноборони, покаже практика і час», — наголосив нардеп.

Сам Михайло Федоров також відреагував на рішення Володимира Зеленського, зазначивши, що не вдалося завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО та здорового глузду.

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Фото: Володимир Зеленський Михайло Федоров

«Нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів. Але потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни», — написав Федоров.

Також, за його словами, не вдалось перевести всі закупівлі на тендери та побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення.

А у соцмережах почали зʼявлятися пости лідерів думок із закликом вийти на акцію протесту «з картинками», як минулого липня під час спроби влади знищити незалежність НАБУ та САП. Але цього разу на підтримку Федорова.

Призначення та обіцянки Корецького, брак голосів за міністра оборони Клименка і як фракція «Слуги» почала «сипатися»

16 липня, перед засіданням Ради, де було заплановане голосування за новий уряд, на площі біля театру Івана Франка в Києві зібрався мітинг із картонками. Такі ж акції пройшли в Дніпрі, Одесі й інших містах.

Переважно молоді люди скандували: «Ми все бачим. Ми слідкуєм!», «Влада — це народ!», «Федоров». Та тримали картонки з написами: «Не чіпайте те, що працює», «Руки геть від Федорова», «Крінж», «Армії потрібна ДІЯ», «Війна не пробачає помилок».

Рада розпочала засідання ближче до 11:00. Опозиція заздалегідь повісила на трибуну табличку «Картонка. Липень. Граблі ті самі». А у депутатському корпусі повідомили LB.ua, що є сумніви щодо необхідної кількості голосів (щонайменше 226) за призначення Ігоря Клименка міністром оборони.

Фото: Анна Стешенко

«Мені здається, що голосів може не бути. Ситуація чимось нагадує липень 2025 року. Справа навіть не у Федорові. Будь-який необережний рух може мати непередбачувані соціальні наслідки. Поки що не пізно виправити помилку», — сказав один із парламентарів.

Інший, член правоохоронного комітету Ради, підтвердив, що станом на зараз голосів немає, і назвав питання складним.

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«Тут і вибори, і бізнес на оборонці, і лічняки. І тут немає хорошого рішення. Якщо знімуть Федорова — погано з багатьох точок зору, в тому числі через реакцію суспільства, звісно. Але якщо не знімуть — ще гірше. Уявляєте на такому градусі конфлікту співпрацю і координацію міністра оборони воюючої країни з Верховним Головнокомандувачем і Головнокомандувачем?» — сказав він.

Третій співрозмовник із фракції взагалі дав прогноз, що «сьогодні кандидатура на міністра оборони вноситися не буде» (так і сталося). Хоча і заперечив, що причиною стали протести на підтримку Федорова.

Фото: American Chamber of Commerce in Ukraine Ярослав Железняк

Нардеп Ярослав Железняк («Голос») вимагав відкласти розгляд питання призначення міністра оборони до проведення консультацій глав фракцій і груп із президентом. У відповідь нардеп Сергій Власенко («Батьківщина») нагадав, що за Конституцією виключне право президента — одноосібно подавати кандидатури на посади цих двох міністрів. Натомість спікер Руслан Стефанчук пообіцяв, що розгляд питання про призначення міністрів оборони та закордонних справ будуть розглядатися після ще однієї наради глав фракцій та груп. І вже після голосування за нового премʼєра.

Несподіваною стала заява нардепа («Слуга народу»), голови Комітету ВР із питань гуманітарної політики Микити Потураєва про складання депутатських повноважень. Не приховуючи емоцій, він вимагав від спікера Руслана Стефанчука невідкладно розглянути її.

У коментарі LB.ua Потураєв пояснив, що це рішення повʼязане з ситуацією навколо Міноборони.

«Я вважаю, що реформи, які започаткував Михайло Федоров, мають бути продовжені за будь-яку ціну. Якщо є конфлікт між реформами і генералами, то обирати треба реформи, а не генералів», — наголосив він.

На уточнювальне питання, хто ще з нардепів збирається написати аналогічні заяви (за інформацією LB.ua таких є двоє), Потураєв відповів, що не знає. За його словами, це було його особисте рішення, яке він ні з ким не обговорював.

Потураєв обраний за партійним списком, тому на його місце прийде інший депутат від «Слуги народу». Хто наступний за партійним списком може зайти до парламенту замість нього, Потураєв не знає.

Після ранкових баталій і гучних заяв Рада перейшла до розгляду питання про призначення премʼєром Сергія Корецького, який впевнено рушив до трибуни з ложі уряду. Депутатка Марʼяна Безугла знов принесла на трибуну ту саму табличку, яку до виступу встигли прибрати. На що спікер Руслан Стефанчук роздратовано вимагав: «Марʼяно! Прибери! Людина вперше виступає з трибуни».

Корецький розпочав доповідь із подяки Силам оборони та президенту. Він нагадав, що після 20 років роботи в корпоративному секторі у 2022 році очолив державну «Укрнафту».

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«Спочатку була політична воля керівництва держави на боротьбу з корупцією, далі — робота команди. Ми принесли рекордні десятки мільярдів прибутків, податків та дивідендів у попередньо збиткові державні компанії», — сказав Корецький.

За його словами, такий самий запит від президента й уряду був у момент його обрання головою правління НАК «Нафтогаз». Компанія вистояла найважчу зиму та забезпечила безперебійне постачання газу попри критичні втрати власного видобутку.

«Ми довели, що державне управління може і має бути ефективним. Я завжди вірив, що ефективність не залежить від форми власності — вона залежить від людей. Від відповідальності, професійності й чесних правил. Саме такі принципи я хочу перенести на роботу Кабінету Міністрів», — пообіцяв він.

Фото: facebook/Сергій Корецький Сергій Корецький

Серед завдань уряду Корецький назвав забезпечення Сил оборони, масштабування військово-промислового комплексу, соціальний захист із особливою увагою до прифронтових громад, підготовку до наступної зими, підтримку бізнесу, посилення взаємодії з партнерами й ефективне використання міжнародної допомоги, а також вступ України до ЄС.

«Все, що робитиме уряд, буде спиратись на одну одиницю виміру: чи допомагає це тим, хто воює, і тим, заради кого воюють наші воїни», — наголосив він.

Корецький додав, що готовий до складних кроків, якщо вони працюватимуть на покращення життя та стійкість у всіх регіонах, і що зустрівся з усіма фракціями й депутатськими групами, пообіцявши конструктивний діалог із парламентом. Окремо він наголосив, що Міністерство аграрної політики має бути самодостатньою одиницею уряду, а ветерани були і будуть пріоритетом.

«Я хочу, щоб цей Кабінет Міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції. Головною задачею в цій війні є збереження української національної ідентичності в історичній перспективі. Адже нація, яка живе ідеєю, — незнищенна», — підсумував Корецький.

Ключовим стало питання нардепів щодо «прояву суб'єктності» Корецького у визначенні кандидатури на посаду міністра оборони. Він високо оцінив роботу Ігоря Клименка на посаді міністра внутрішніх справ і запевнив, що той зможе ефективно продовжити роботу на посаді міністра оборони.

Нардепка Вікторія Сюмар («Європейська солідарність») наголошувала, що не можна ігнорувати протести на підтримку Федорова.

А глава фракції «ЄС» Петро Порошенко назвав очевидним послабленням уряду відсутність Федорова у майбутньому уряді. Хоча й визнав, що сам Корецький «склав у цілому позитивне враження».

Врешті за призначення Корецького новим премʼєром проголосували 289 нардепів з усіх фракцій та груп. З них лише 194 «Слуг», 15 членів «Європейської солідарності», 1 з «Батьківщини», 5 з «Голосу», 17 з групи «Довіра», 14 із «За майбутнє», 15 з «Відновлення України», 17 — «Платформа за життя та мир» (уламки колишньої проросійської ОПЗЖ) та 11 позафракційних.

Фото: Анна Стешенко

Новий глава уряду коротко виступив з трибуни, подякувавши за довіру.

І пообіцяв зробити все, аби виправдати надії. А Рада взяла паузу на дві години, аби провести остаточні консультації перед голосуванням за новий склад Кабміну.

Новий уряд, але без міністрів оборони й закордонних справ

О 15:05 нардепи повернулися до зали. У перерві новий прем’єр вніс подання про призначення:

Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віцепрем'єр-міністра — Міністра енергетики (до цього — чинний перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики, після відставки Свириденко виконував обов'язки голови уряду);

Фото: Анна Стешенко Денис Шмигаль

Бережної Тетяни Василівни на посаду віцепрем'єр-міністра з гуманітарної політики України — Міністра культури (зберегла посаду);

Фото: Анна Стешенко Тетяна Бережна

Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (Представник України при Європейському Союзі з серпня 2021 року, він замінив Тараса Качку, до якого, за інформацією джерел LB.ua, були претензії щодо виконання євроінтеграційних зобовʼязань уряду);

Фото: Анна Стешенко віцепрем'єр з питань європейської та євроантлантичної інтеграції Всеволод Ченцов

Безгіна Віталія Юрійовича на посаду Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб (народний депутат від «Слуги народу», голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування);

Фото: Анна Стешенко Народний депутат «Слуги народу» Віталій Безгін

Бідного Матвія Вікторовича на посаду Міністра молоді та спорту (зберіг посаду);

Фото: Анна Стешенко Матвій Бідний

Бутенка Андрія Петровича на посаду Міністра освіти і науки (голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, замінив Оксана Лісового, до якого були претензії щодо проблем з НМТ та реформи середньої освіти);

Фото: Анна Стешенко Андрій Бутенко

Вигівського Івана Михайловича на посаду Міністра внутрішніх справ (голова Національної поліції України, його попередник — Ігор Клименко);

Фото: Анна Стешенко Іван Вигівський очолив МВС

Висоцького Тараса Миколайовича на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України (заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства);

Фото: Анна Стешенко Тарас Висоцький

Калашника Миколи Володимировича на посаду Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту (начальник Київської обласної військової адміністрації. Попередник — Олексій Кулеба, якого називали креатурою колишнього глави ОП Андрія Єрмака, не увійшов до нового складу уряду);

Фото: Анна Стешенко Микола Калашник

Кіма Віталія Олександровича на посаду Міністра у справах ветеранів (глава Миколаївської обласної військової адміністрації. До попередниці Наталії Калмикової були претензії у звʼязку зі скандалом з Національним Меморіальним кладовищем);

Фото: Анна Стешенко Віталій Кім

Кравченка Олександра Сергійовича на посаду Міністра економіки та довкілля (керівник українського офісу McKinsey & Company. Його попереднику Олексію Соболеву президент пообіцяв посаду в Офісі президента з економічних питань);

Ляшка Віктора Кириловича на посаду Міністра охорони здоров'я (зберіг посаду);

Марченка Сергія Михайловича на посаду Міністра фінансів (зберіг посаду);

Маслова Дениса Вячеславовича на посаду Міністра юстиції (народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики);

Фото: Анна Стешенко

Улютіна Дениса Валерійовича на посаду Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності (зберіг посаду);

Ферчук Оксани Віталіївни на посаду Міністра цифрової трансформації (заступниця ексміністра оборони Михайла Федорова з питань цифрового розвитку).

За результатами засідання фракції «Слуга народу» один із депутатів переповів конфуз із ще кандидатом на посаду Міністра економіки та довкілля Олександром Кравченком. Зі слів співрозмовника, президент дізнався, що не проводив із ним співбесіду.

«І перепитав при всіх Корецького: “Він хороший? Хто це?” На що Корецький сказав, що фаховий. А сам Кравченко такий: “Я тут”», — розповів учасник зустрічі.

Також, із його слів, «найбільш задоволеним кандидатом з-поміж всіх був Віталій Кім. Його просунув Давид (Арахамія, голова фракції “Слуга народу”). Таке собі введення у велику політику майбутнього регіонального політичного проєкту під регіони разом з мером Харкова Ігорем Тереховим», — додав депутат. Нагадаємо, 12 липня Зеленський зустрічався з Тереховим.

Основною інтригою стало те, що президент станом на 16:00 так і не вніс до Ради своїх кандидатів на посади міністрів оборони й закордонних справ.

Нардепи обурювалися, що країна в час війни може залишитися до середини серпня, коли парламент знову має зібратися на засідання, без двох ключових міністрів. У відповідь спікер Стефанчук обіцяв додаткові консультації після представлення кандидатів на посади в новий уряд. Що і зробив під оплески нардепів новий премʼєр Корецький.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

«Не буде результатів — не буде міністрів. І реакція буде швидкою», — пообіцяв премʼєр Корецький.

Стефанчук прокоментував, що із наданих десяти хвилин за регламентом новий премʼєр вклався у три.

«Щоб ви так швидко працювали», — побажав спікер, одначе його промову несподівано перервав телефонний дзвінок по спецзвʼязку у президії. Зала завмерла, а Стефанчук перепросив та слухав. Після чого із відвертим здивуванням повідомив:

«Секундочку! Я ще такого не чув: “Алло, вибачте, я мабуть помилилася номером"», — переповів розмову спікер, а нардепи не стримали сміху.

Фото: Анна Стешенко Руслан Стефанчук

Питання й побажання нардепів до кандидатів були стандартні. Про посилення армії, строки демобілізації, економічне зростання, залучення інвестицій, соціальний захист. Одні бажали успіху, інші — «щоб підозри обходили стороною» (слова замголови фракції «Слуга народу» Максима Ткаченка).

Врешті 264 нардепів проголосували «пакетом» за склад уряду. Нардепи Безгін і Маслов склали депутатські повноваження. А інші парламентарі традиційно пішли у ложу Кабміну, аби зробити селфі й переговорити зі «старими-новими» міністрами.

Премʼєр Сергій Корецький також склав присягу на вірність українському народу.

«Пішли працювати», — закликав він підлеглих.

Нардеп Ярослав Железняк («Голос») нагадав, що Рада так і не дочекалася двох подань від президента на посади міністрів оборони та закордонних справ.

«Щось ви забули… Прошу не закривати засідання, щоб ми не розійшлися на місяць… Та провести консультації з президентом та усіма фракціями», — просив Железняк.

У відповідь спікер Стефанчук оголосив перерву у засіданні.

«У єдності наша сила!» — підсумував він.

Співрозмовник LB.ua із «Слуги народу» пояснив: «Надалі чекаємо на пропозиції та рішення. До середини серпня нас навряд чи зможуть знову зібрати в Раді. А загалом це означає, що по міністру оборони вдалося зупинити питання. Тому міністерствами оборони і закордонних справ поки що будуть керувати перші заступники».

Ярослав Железняк розповів LB.ua, що засідання фракції «Слуги народу» щодо міністра оборони тривало пару хвилин і там сказали, що на посаду міністра оборони «шукають іншу кандидатуру ніж Клименко (але і не Федоров). Сказали, що, може, щось о 21:00 буде (але, думаю, що чергова байка). Або вже у серпні….18 серпня, для розуміння. Ось така історія: Міністра закордонних справ немає, Міністра оборони немає, Голови СБУ немає, голови Служби зовнішньої розвідки немає».

Натомість Олександр Федієнко («Слуга народу») не виключив, що Рада «може зібратися пізно вночі» для розгляду подань президента. «Якщо кандидатура буде влаштовувати всіх представників фракцій», — прогнозує парламентар.

Вже після 18:00 президент повідомив, що доручив виконувати обовʼязки міністра оборони Євгенію Хмарі, який до цього часу був т.в.о. Голови СБУ.

«Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України», — анонсував президент.