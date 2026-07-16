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Нардеп «Слуги народу» Потураєв заявив, що складає депутатські повноваження

Він вже написав заяву. 

Нардеп «Слуги народу» Потураєв заявив, що складає депутатські повноваження
Нардеп Микита Потураєв
Фото: Олександр Ратушняк

Народний депутат Микита Потураєєв подав заяву про складання депутатських повноважень та попросив спікера Руслана Стефанчука невідкладно її розглянути.

Про це він сказав під час засідання парламенту, стало відомо із трансляції ВР. 

«Я подав на ваше імʼя (Руслана Стафанчука-ред.) заяву про складання із себе повноважень народного депутата України 9-го скликання, і просив би ... розглянути колег у Верховній Раді за можливістю також так само невідкладно, як вони розглядають інші рішення, через які я змушений був прийняти для себе таке рішення», – зазначив він. 

Рішення скласти мандат Потураєв озвучив на тлі раптового оновлення уряду. 

Хто такий Микита Потураєв

  • Народився 4 вересня 1970 року у Дніпрі.
  • З 1997 до 1998 року - голова департаменту зв'язків із громадськістю у ФПК “Єдині енергетичні системи України”, яка належала Юлії Тимошенко, і займався транспортуванням газу з РФ в Україну.
  • У 2000-2002 роках обіймав посаду першого заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
  • З 2005 до 2008 року працював радником із суспільних комунікацій “Фонду Віктора Пінчука”.
  • З 2011 до 2013 року - радник у Дніпропетровській обласній раді, у 2010 році - радник голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим Василя Джарти.
  • У 2013 році був радником з комунікацій та зв’язків з громадськістю у Міністерстві інфраструктури України.
  • У 2014 році Потураєв співпрацював з Сергієм Тігіпком під час виборів президента і парламенту.
  • У 2015 році очолював експертну групу партії “УКРОП” (проект Ігоря Коломойського).
  • Співзасновник громадської організації “Квантум фьючер лаб”.
  • Радник Президента України Володимира Зеленського з політичних питань, консультував Зеленського під час передвиборчої кампанії на президентських виборах 2019 року.
  • У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу” номером 97 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.
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