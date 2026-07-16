Народний депутат Микита Потураєєв подав заяву про складання депутатських повноважень та попросив спікера Руслана Стефанчука невідкладно її розглянути.

Про це він сказав під час засідання парламенту, стало відомо із трансляції ВР.

«Я подав на ваше імʼя (Руслана Стафанчука-ред.) заяву про складання із себе повноважень народного депутата України 9-го скликання, і просив би ... розглянути колег у Верховній Раді за можливістю також так само невідкладно, як вони розглядають інші рішення, через які я змушений був прийняти для себе таке рішення», – зазначив він.

Рішення скласти мандат Потураєв озвучив на тлі раптового оновлення уряду.

Хто такий Микита Потураєв