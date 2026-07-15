До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Він також зазначив, що парламент розгляне подання найближчим часом відповідно до встановленої процедури.
- На засіданні фракції «Слуга народу» увечері 15 липня обговорили кандидатів на посади в оновленому уряді, який може очолити нинішній голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
- Зеленський назвав Корецького найбільш підготовленим для посади прем'єра.