Парламент розгляне його вже "найближчим часом".

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До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він також зазначив, що парламент розгляне подання найближчим часом відповідно до встановленої процедури.