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До Ради надійшло подання президента Зеленського про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром

Парламент розгляне його вже "найближчим часом".

До Ради надійшло подання президента Зеленського про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром
Володимир Зеленський та Сергій Корецький
Фото: Телеграм-канал президента України

До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він також зазначив, що парламент розгляне подання найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

  • На засіданні фракції «Слуга народу» увечері 15 липня обговорили кандидатів на посади в оновленому уряді, який може очолити нинішній голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. 
  • Зеленський назвав Корецького найбільш підготовленим для посади прем'єра.
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