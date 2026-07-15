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Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти Росії та підтримати 21-й пакет ЄС

Президент наголосив на необхідності перекрити можливості Росії обходити чинні санкції.

Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти Росії та підтримати 21-й пакет ЄС

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів не послаблювати санкційний тиск на Росію та підтримати ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС. 

Про це глава держави заявив під час виступу на V саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

За словами Президента, Росія не повинна отримувати жодних можливостей для адаптації до міжнародних обмежень.

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"Прошу кожного з вас підтримувати всі форми санкцій проти Росії за цю війну. Не можна давати Росії послаблення чи час, щоб пристосуватися до тиску, запровадженого через її війну. Росія повинна пам’ятати, що це її війна, і що саме вона повинна її завершити", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що нині на розгляді перебуває 21-й пакет санкцій, та закликав партнерів підтримати його ухвалення.

Окрему увагу глава держави приділив необхідності перекрити можливості Росії обходити чинні санкції та посилити тиск на ключові джерела фінансування російської агресії.

"Ми повинні зосередитися насамперед на тому, щоб вдарити по джерелах фінансування Путіна та по російському експорту енергоресурсів. Саме гроші живлять амбіції Путіна. Мир стане ближчим, коли тиск максимально скоротить доходи Росії", – заявив Зеленський.

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