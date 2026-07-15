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Зеленський ще не ухвалив рішення про заміну міністра оборони

Кадрові питання обговорять увечері. 

Зеленський ще не ухвалив рішення про заміну міністра оборони
Михайло Федоров під час зустрічі з президентом, 15 листопада 2025
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вдень 15 липня сказав, що ще не ухвалив рішення про те, чи буде замінювати міністра оборони. Про це пише Суспільне

Президент сказав, що поговорить з міноборони ще до засідання фракції «Слуга народу», запланованому на сьогоднішній вечір. На ньому говоритимуть про кадрові питання в новому уряді.

Інформацію про можливу заміну міністра оборони джерела LB повідомили ще в неділю, коли президент анонсував оновлення уряду. Співрозмовники редакції повідомили, що ймовірним кандидатом є міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Михайло Федоров став міністром оборони сім місяців тому, в січні. На початку роботи він анонсував зміни в процесі мобілізації, за час його перебування на посаді міністерство представило контракти з термінами служби. 

Федоров був у президентській команді від самого початку, з 2019 року. Очолив нове на той час міністерство цифрової трансформації, згодом став першим віцепрем'єром.

Учора Верховна Рада звільнила прем'єрку Юлію Свириденко, що автоматично відправило в відставку весь уряд.

Сьогодні вранці фракція «Слуги народу» провела зустріч з головою НАК «Нафтогаз України» Сергієм Корецьким, який, ймовірно, і стане новим головою уряду. Керівник фракції Давид Арахамія вважає, що досвід Корецького буде корисним у підготовці до зими, яка може стати найскладнішою.

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