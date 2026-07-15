На вечір заплановано ще одне засідання фракції – уже за участі президента.

Депутати фракції «Слуга народу» зібралися на засідання за участю кандидата на посаду прем'єр-міністра, голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького. Увечері фракція збереться ще раз – уже за участю президента України Володимира Зеленського, де депутатам представлять новий склад Кабміну.

Про це повідомили джерела LB.ua у фракції.

«Корецький виглядає комунікативним та досвідченим технократом, в цілому враження позитивне», – сказав один зі співрозмовників.

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За словами іншого нардепа, на засіданні присутні багато депутатів: «Ярослав Железняк повідомив, що 50 депутатів. А насправді більше. Майже немає вільних місць».

Водночас депутат налаштований скептично щодо майбутнього уряду.

«Минулого разу я проголошував, що цей уряд протримається менше року. Мій прогноз на новий уряд – це буде ще менше. Є такий політичний закон – кожен новий уряд слабкіше попереднього. Прогноз такий, що ситуація в економіці не стає краще. Це війна на виснаження. Треба приймати серйозні рішення і проводити реальні реформи. Я не бачу на це політичної волі. Люди мислять категоріями наступних виборів, а не категоріями виживання економіки і країни", – прокоментував він.

Він додав, що навряд чи буде серйозна програма чи нова стратегії:

«Є традиційне blah blah blah і розгубленість. А в офіційні "стратегії" вже ніхто не вірить. Щось там намагався робити Михайло Федоров, але, мабуть, зачепив чиїсь інтереси, і його під шумок перезавантаження уряду можуть позбутися. Поспілкувався з колегами. Якось також не бачу ентузіазму щодо майбутнього прем'єра», – сказав він.

Інший співрозмовник повідомив, що ввечері фракція збереться ще на одне засідання.

«Кандидатури на Міноборони і МЗС будуть озвучені сьогодні саме на цьому засіданні та проголосовані завтра, як і Кабмін з премʼєром», – сказав він.

«Цікавішою буде фракція саме з Президентом о 18.30. Там почуємо новий склад КМ (Кабінету міністрів. – ред.)», – додав ще один нардеп.

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Оновлення уряду

Про те, що саме Сергій Корецький є найімовірнішим кандидатом на посаду прем'єра, джерела LB повідомили ще в неділю, коли президент оголосив про план оновлення уряду.

Учора Верховна Рада відправила у відставку кабінет Юлії Свириденко. Він три дні недопрацював до повного року роботи.

До призначення нового уряду Кабміном у статусі в.о. керуватиме перший віцепрем'єр Денис Шмигаль, усі міністри теж перебуватимуть в статусі виконувачів обов'язків. Президент має здійснити подання міністра оборони й міністра закордонних справ. Очільників решти міністерств пропонуватиме новий прем'єр.

Сергій Корецький

Вищу освіту здобув у Луцькому державному технічному університеті: у 2001 році – за спеціальністю машинобудування, у 2005 – з бізнес-управління. У 2019 році пройшов програму Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

Понад 20 років Корецький був пов’язаний із Групою компаній «Континіум». З 1997 року він пройшов шлях від співробітника аналітичного відділу до генерального директора. У 2002 році очолив СП «Західна Нафтова Група», а з 2007 – управляючу компанію групи.

З 2002 до 2006 року був помічником нардепа Верховної Ради 4 скликання на громадських засадах Ігоря Єремеєва («За єдину Україну»).

У 2006 році невдало балотувався до Верховної Ради 5 скликання у непрохідній частині списку від Народного блоку Литвина (№214). У тому ж році невдало балотувався до Волинської обласної ради 5 скликання від Народного блоку Литвина.

У 2007-2012 роках був помічником на громадських засадах народної депутатки Верховної Ради 6 скликання Катерини Ващук, обраної від Народного блоку Литвина.

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У 2012-2014 роках був помічником нардепа-самовисуванця Верховної Ради 7 скликання на громадських засадах Ігоря Єремеєва.

З 2013 року керував мережею автозаправок WOG, запровадивши нові бізнес-моделі, зокрема запуск кав’ярень за межами АЗС.

У 2018 році завершив роботу в «Континіумі» й зосередився на власних проєктах. У 2019-му заснував Idealist Coffee Co. – кавовий бренд із повним виробничим циклом, який також має мережу кав’ярень. Станом на 2024 рік у Києві діяло 10 таких закладів, а з 2022 року продукція Idealist постачається в поїзди Укрзалізниці. Вийшов з бенефіціарів кавового бізнесу наприкінці 2021 року.

У 2019–2022 роках був співзасновником і головою правління енерготрейдингової компанії Centurion Group SA у Швейцарії.

9 листопада 2022 року Сергій Корецький був призначений директором Укрнафти та Укртатнафти після переходу компаній під управління Міністерства оборони.

28 квітня 2025 року наглядова рада НАК Нафтогаз України ухвалила рішення про призначення Сергія Корецького головою правління.