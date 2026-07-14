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Рада встановила нову державну нагороду – орден Європи

“За” проголосували 271 народний депутатат.

Рада встановила нову державну нагороду – орден Європи
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 14 липня, Верховна Рада встановила нову державну нагороду – орден Європи

Документ визначає, що цим орденом нагороджуватимуть громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці курсу на набуття країною повноправного членства в ЄС, вагомий внесок у посилення стійкості України, захист безпеки всієї Європи та зміцнення міжнародного співробітництва.

Ініціатива створення цього ордену походить від президента. 

«Україна абсолютно заслужила мати орден саме з такою назвою. Заслужила своєю цілодобовою боротьбою за життя Європи. І всі, хто у цій боротьбі стояли і стоять пліч-о-пліч з нами, будуть удостоєні такої відзнаки – українського ордена Європи», – сказав він. 

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