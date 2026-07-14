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Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

“За” проголосували 236 народних депутатів.

Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 14 липня, Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з урядом Турецької Республіки. 

Мета закону – завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана 3 лютого 2022 року в м. Києві.

Очікується, що угода сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить українським товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг в Турецькій Республіці, відкриє можливості для бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.

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