Рада прирівняла у правах військових із числа колишніх засуджених до решти захисників України

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 14 липня, Верховна Рада прийняла закон, який прирівнює у правах військовослужбовців із числа колишніх засуджених до решти захисників України.

Документ усуває правову нерівність і гарантує бійцям, які прийшли до лав ЗСУ з установ відбування покарань, ті ж права, що й іншим військовослужбовцям, зокрема:

щорічні відпустки;

розширення доступу до лікування після поранень;

можливість переведення до тилових частин чи ТЦК за станом здоров'я.

Також законопроєкт захищає жінок-військових цієї категорії, гарантуючи їм право на декретну відпустку та догляд за дитиною.