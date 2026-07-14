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Рада прирівняла у правах військових із числа колишніх засуджених до решти захисників України

“За” проголосували 309 народних депутатів.

Рада прирівняла у правах військових із числа колишніх засуджених до решти захисників України
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 14 липня, Верховна Рада прийняла закон, який прирівнює у правах військовослужбовців із числа колишніх засуджених до решти захисників України. 

Документ усуває правову нерівність і гарантує бійцям, які прийшли до лав ЗСУ з установ відбування покарань, ті ж права, що й іншим військовослужбовцям, зокрема: 

  • щорічні відпустки; 
  • розширення доступу до лікування після поранень; 
  • можливість переведення до тилових частин чи ТЦК за станом здоров'я. 

Також законопроєкт захищає жінок-військових цієї категорії, гарантуючи їм право на декретну відпустку та догляд за дитиною.

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