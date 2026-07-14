Сирський: 72% ротацій відбуваються за новими правилами, але є військові, які на передовій понад 200 днів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що 72% ротацій вже відбуваються за новими правилами, але є військові, які перебувають на передовій понад 200 днів. Кожен такий випадок вивчають.

«Тримаю на контролі питання ротацій наших військовослужбовців на передньому краї. Так, за результатами роботи груп контролю наразі маємо інформацію про 72% ротацій, які проведені відповідно до наказу про забезпечення перебування військовослужбовців на позиціях терміном не більш як два місяці», – написав він у телеграмі.

Водночас, за словами головкома, є бригади, які не спромоглися здійснити такі зміни, і по ЗСУ є загалом близько двох десятків військових, котрі залишаються на передовій без ротації 200 діб і довше. Кожен такий випадок вивчають, аналізують ситуацію та шукають рішення.

Він додав, що військові заслуговують на гідне ставлення і командири зобов’язані докладати для їх вчасної ротації максимальних зусиль насправді, а не на папері.

«Так, подекуди для заміни військовослужбовців на позиціях у “кілл-зоні” потрібна справжня комплексна спецоперація, із залученням кількох груп операторів БпЛА, НРК, розвідки тощо, під прикриттям негоди і темного часу доби. Проте головний компонент цих операцій – небайдужість командира. Адже навченого особового складу для таких ротацій достатньо. А коли йдеться про життя і здоров’я українських воїнів та справедливе ставлення до людей – необхідно вживати всіх можливих заходів», – написав Сирський.

Він звернувся до командирів усіх рівнів і наголосив, що доцільність утримання позицій визначається лише з точки зору ефективності їх застосування, «а не заради ілюзорної лінії на карті».