Російський дрон вбив жінку у Таврійському на Запоріжжі

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Сьогодні, 14 липня, російська армія дроном вбила жінку у Таврійському на Запоріжжі. Безпілотник поцілив у авто.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.

«Одну людину вбито, ще одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізькій район», – розповів він.

Російський fpv-дрон ударив по цивільному автомобілю, що рухався по одній з вулиць Таврійського.

Загинула жінка, поранений 60-річний чоловік.