Російський дрон вбив жінку у Таврійському на Запоріжжі

Сьогодні, 14 липня, російська армія дроном вбила жінку у Таврійському на Запоріжжі. Безпілотник поцілив у авто.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.
«Одну людину вбито, ще одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізькій район», – розповів він.
Російський fpv-дрон ударив по цивільному автомобілю, що рухався по одній з вулиць Таврійського.
Загинула жінка, поранений 60-річний чоловік.
- Вчора шістнадцять людей, зокрема одна дитина, постраждали внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.