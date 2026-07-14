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Російський дрон вбив жінку у Таврійському на Запоріжжі

Безпілотник ударив по цивільному автомобілю.

Російський дрон вбив жінку у Таврійському на Запоріжжі
Іван Федоров
Фото: facebook/Ivan Fedorov

Сьогодні, 14 липня, російська армія дроном вбила жінку у Таврійському на Запоріжжі. Безпілотник поцілив у авто. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров. 

«Одну людину вбито, ще одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізькій район», – розповів він. 

Російський fpv-дрон ударив по цивільному автомобілю, що рухався по одній з вулиць Таврійського. 

Загинула жінка, поранений 60-річний чоловік.

  • Вчора шістнадцять людей, зокрема одна дитина, постраждали внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. 
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