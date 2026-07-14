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Судитимуть офіцера із Сумщини за підозрою у наживі на фіктивних бойових відрядженнях

Через протиправні дії державі завдано збитків на майже 2,6 млн грн.

Судитимуть офіцера із Сумщини за підозрою у наживі на фіктивних бойових відрядженнях

Працівники ДБР у завершили досудове розслідування щодо начальника групи по роботі з учасниками бойових дій однієї з військових частин Сумської області. 

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Він організував схему фіктивних бойових відряджень та незаконного отримання додаткових виплат. Обвинувальний акт скеровано до суду.

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Встановлено, що офіцер “прилаштував” до штабу п’ятьох військовослужбовців з інших підрозділів. Через їхніх командирів він оформлював документи про нібито виконання ними бойових завдань у Харківській та Сумській областях.

Насправді військовослужбовці весь цей час перебували у штабі та не брали безпосередньої участі у бойових діях. Попри це їм щомісяця безпідставно нараховували підвищене грошове забезпечення — близько 170 тис. грн кожному.

Більшу частину цих коштів офіцер вимагав передавати йому готівкою.

Схема діяла з вересня 2024 року до лютого 2025 року. Через протиправні дії державі завдано збитків на майже 2,6 млн грн.

Для забезпечення відшкодування збитків накладено арешт на майно обвинуваченого, зокрема житловий будинок, дві земельні ділянки та два автомобілі.

Офіцер обвинувачується у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, – ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

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