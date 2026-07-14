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Росіяни вночі застосували балістичні та керовані ракети і дрони. Є влучання

ППО знешкодила 7 ракет та 108 безпілотників. 

Росіяни вночі застосували балістичні та керовані ракети і дрони. Є влучання
Трійка отримала власний полк ППО
Фото: пресслужба Третього АК

У ніч на 14 липня російські війська завдали по Україні ракетно-дронового удару, застосувавши балістику та керовані ракети. Зафіксували влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків у 10 місцях. Інформацію по двох балістичних ракетах уточнюють.

Про це повідомили у Повітряних силах. 

Там розповіли, що вночі (з 18:00 13 липня) противник атакував 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (район пуску – повітряний простір ТОТ АР Крим) та 135 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ в РФ, ТОТ Донецька, та із Гвардійського в Криму. 

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни», – розповіли у Повтіряних силах. 

Зафіксували влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків у 10 місцях. Інформацію по двох балістичних ракетах уточнюють.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 14 липня атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. 

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