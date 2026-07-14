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На Одещині через атаки РФ пошкоджена цивільна та промислова інфраструктура

Попередньо, без постраждалих. 

На Одещині через атаки РФ пошкоджена цивільна та промислова інфраструктура
Наслідки атаки проти Одеської області, ілюстративне фото
Фото: Олег Кіпер

Через атаки російської армії у Одеській області пошкоджена цивільна та промислова інфраструктура. Попередньо, люди не постраждали.

Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер. 

На території одного з підприємств БпЛА ворога пошкодили будівлі авторемонтних майстерень, господарчу споруду та бензовоз. Також понівечені 11 вантажних та 1 легковий автомобіль. Рятувальники ліквідували займання. 

А на іншому підприємстві зайнялися резервуари із соняшниковою олією. 

«За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. На місцях ворожих ударів працюють усі відповідні служби», – написав Кіпер.

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