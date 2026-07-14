На Одещині через атаки РФ пошкоджена цивільна та промислова інфраструктура

Через атаки російської армії у Одеській області пошкоджена цивільна та промислова інфраструктура. Попередньо, люди не постраждали.
Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер.
На території одного з підприємств БпЛА ворога пошкодили будівлі авторемонтних майстерень, господарчу споруду та бензовоз. Також понівечені 11 вантажних та 1 легковий автомобіль. Рятувальники ліквідували займання.
А на іншому підприємстві зайнялися резервуари із соняшниковою олією.
«За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. На місцях ворожих ударів працюють усі відповідні служби», – написав Кіпер.
- Росія 13 липня атакувала цивільне торговельне судно під прапором Того. В момент удару з нього розвантажували мінеральні добрива. Загинули пʼятеро моряків.