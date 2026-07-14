З початком нової доби на столицю ворог випустив щонайменше шість ракет.

У Києві одразу по опівночі пролунала серія вибухів.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про балістичний удар та закликав містян перебувати в укриттях.

Мер Віталій Кличко повідомив про роботу у столиці сил протиповітряної оборони. Зафіксовано пожежу у Голосіївському районі за двома адресами, там ворог влучив у складські приміщення. У Дарницькому районі палають автомобілі.

Оновлення. Зранку у ДСНС повідомили, що на іншій локації виявили вирву, пошкоджені скління вікон головного корпусу, а також в допоміжній будівлі на території однієї із шкіл-інтернату. Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Без пожеж. Жертв і постраждалих немає.

Фото: ДСНС Вирва у Києві після атаки РФ

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки у Києві

Повітряні Сили підтвердили, що на Київ прямували ракети з боку Чернігівщини.