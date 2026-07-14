У Києві одразу по опівночі пролунала серія вибухів.
Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про балістичний удар та закликав містян перебувати в укриттях.
Мер Віталій Кличко повідомив про роботу у столиці сил протиповітряної оборони. Зафіксовано пожежу у Голосіївському районі за двома адресами, там ворог влучив у складські приміщення. У Дарницькому районі палають автомобілі.
Оновлення. Зранку у ДСНС повідомили, що на іншій локації виявили вирву, пошкоджені скління вікон головного корпусу, а також в допоміжній будівлі на території однієї із шкіл-інтернату. Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Без пожеж. Жертв і постраждалих немає.
Повітряні Сили підтвердили, що на Київ прямували ракети з боку Чернігівщини.