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Росіяни атакували Київ балістичним озброєнням (оновлено)

З початком нової доби на столицю ворог випустив щонайменше шість ракет.

Росіяни атакували Київ балістичним озброєнням (оновлено)
Наслідки нічної російської атаки у Києві
Фото: ДСНС

У Києві одразу по опівночі пролунала серія вибухів. 

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про балістичний удар та закликав містян перебувати в укриттях.

Мер Віталій Кличко повідомив про роботу у столиці сил протиповітряної оборони. Зафіксовано пожежу у Голосіївському районі за двома адресами, там ворог влучив у складські приміщення. У Дарницькому районі палають автомобілі.

Оновлення. Зранку у ДСНС повідомили, що на іншій локації виявили вирву, пошкоджені скління вікон головного корпусу, а також в допоміжній будівлі на території однієї із шкіл-інтернату. Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Без пожеж. Жертв і постраждалих немає.

Вирва у Києві після атаки РФ
Фото: ДСНС
Вирва у Києві після атаки РФ
Наслідки російської атаки у Києві
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки у Києві

Повітряні Сили підтвердили, що на Київ прямували ракети з боку Чернігівщини.

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